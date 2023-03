Sekundarschule verbietet Jogginghosen

Die Lehrerkonferenz nimmt eine Kleiderordnung von 2018 wieder auf. Die sieht auch ein Verbot von Leggins oder bauchfreier Kleidung vor.

Wermelskirchen. Für Irritationen und Ärger sorgt derzeit ein Beschluss, den die Lehrerkonferenz der Sekundarschule verfolgt. Aus einem Schreiben, das die Eltern Ende voriger Woche erreichte, geht hervor, dass es an der Schule wieder eine Kleiderordnung geben soll. Die Schulleitung verweist dabei auf einen Konferenzbeschluss aus dem Jahr 2018, der, wie es in dem Schreiben heißt, „durch die Corona-Pandemie in Vergessenheit geriet“.

Die Schüler und Eltern erreichte zum Brief eine Zeichnung, die verdeutlichen soll, welche Kleidung in der Schule in Ordnung sei und welche nicht. „Unsere Schule ist ein öffentlicher Ort“, steht unter anderem auf dieser Zeichnung. „Und daher haben wir grundsätzlich das Recht, frei über unsere Kleidung zu entscheiden. Wichtig bei der Auswahl ist, dass wir niemand anderen damit irritieren.“

Entsprechend als „verboten“ gekennzeichnet sind auf der von der Schulleitung entsendeten Zeichnung tiefe Ausschnitte und „vorblitzende Unterwäsche“, bauchfreie Kleidung, Leggings ohne Hose oder Rock darüber, Trainingsanzüge oder Jogginghosen und Kopfbedeckungen – mit Ausnahme von Kopftüchern. Dazu heißt es im Schreiben: „Religionsfreiheit ist uns sehr wichtig“.

Schulleitung äußert sich nicht zum Thema

Vom Schulamt der Stadt kommt dazu nur eine sehr kurze Stellungnahme: „Da es sich um Fragen zu einer inneren Schulangelegenheit handelt, kann nur die Schulleitung die gestellten Fragen beantworten“, schreibt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann

Von der Schulleitung gab es am Montag trotz mehrfacher WGA-Nachfrage jedoch keine Stellungnahme. Die Website, auf der die Schulordnung eventuell einsehbar gewesen wäre, wurde vom Netz genommen. Einzig in dem öffentlich gewordenen Brief an die Eltern heißt es: „Der Bildungsalltag der Schule erstreckt sich auch auf die Vorbereitung auf ein Leben in der Öffentlichkeit und im Arbeitsleben. Der Kleidungsstil im Schutzraum 'zu Hause' sollte sich dementsprechend von dem Kleidungsstil in der (Schul-)öffentlichkeit unterscheiden. Wir bitten Sie um Verständnis und um Unterstützung dieser Erziehungsmaßnahme, indem Sie auf ihr Kind einwirken und eine situationsangemessene Kleidung thematisieren. Jeans, Stoffhosen, bedeckte Intimzonen, gewaltfreie Kleidung etc. sind zumutbar und weder gesundheitsgefährdend noch per se unbequem.“ Und: „Wir werden uns ab der kommenden Woche im Einzelfall vorbehalten, Schülerinnen und Schüler mit unangemessener Kleidung nach Hause zu schicken, um sich umzuziehen und in angemessener Kleidung ihrer Schulpflicht nachzukommen.“

Bei Eltern und Schülern stößt die neue Regelung zumindest auf Irritation. „Ich finde es eigentlich konsequent und gut, dass das umgesetzt wird, schließlich muss man sich im Berufsleben auch entsprechend kleiden“, sagt eine Elternvertreterin der 9. Klasse. „Allerdings hätte man das besser kommunizieren und vor allem alle mit einbeziehen können in diese Entscheidung.“

Petra Knapp, deren Tochter die 9. Klasse der Sekundarschule besucht, findet die Entscheidung hingegen nicht nachvollziehbar. „Meine Tochter trug schon in der Grundschule am liebsten Leggings, ist später auf schwarze, einfarbige Jogginghosen umgestiegen“, erzählt die Wermelskirchenerin. „Sie achtet sehr auf ihr Äußeres, überlegt abends schon, was sie am nächsten Tag anzieht, pflegt sich. Ich verstehe nicht, warum man ihr diese Freiheit nun nimmt.“ Als die Schülerin vorige Woche von Lehrern wegen ihrer Kleidung nach Hause geschickt wurde, habe sie die Welt nicht mehr verstanden. „Sie hat auch Sorge, dass sie das Pensum durch solche Zwischenfälle nicht schafft“, sagt die Mutter. „Es geht ja jetzt um etwas.“

Ähnlich empfindet Yvonne Thomas, deren Söhne die 7. beziehungsweise 9. Klasse der Schule an der Wirtsmühler Straße besuchen. Auch sie wurden seit vorigen Donnerstag mehrfach nach Hause geschickt, weil sie in Jogginghosen zur Schule kamen. „Vorher hat das niemanden interessiert und jetzt soll das ein Thema sein?“, fragt sich Yvonne Thomas. „Meine Söhne tragen gepflegte Kleidung. Daran ist nichts auszusetzen.“

In den beiden anderen weiterführenden Schulen in Wermelskirchen ist eine Kleiderordnung kein Thema. „In unserer Schulordnung steht allerdings, dass wir angemessene Kleidung wünschen“, ergänzt Elvira Persian, Schulleiterin des Gymnasiums. „Hält sich jemand aus unserer Sicht nicht daran, suchen wir das Gespräch.“

Anderes Beispiel

Auch in der Sekundarschule Radevormwald gibt es eine Kleiderordnung; die allerdings wurde im Jahr 2019 von den Schülerinnen und Schülern mit den Lehrern zusammen selbst erstellt. Die Schulordnung dort beinhaltet auch andere Themen.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Schlechtes Signal

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Über „angemessene Kleidung“ kann man diskutieren. Darüber, ob eine Kleiderordnung an einer Schule gegen Persönlichkeitsrechte verstößt, auch. Allerdings sollte man all das unbedingt diskutieren, bevor man Verbote ausspricht. Und zwar mit den Schülern – und nicht über deren Köpfe hinweg. Denn genau das ist Demokratie – und genau deren Prinzipien sollten Kinder und Jugendliche bereits verinnerlichen.

Ihnen etwas überzustülpen, was plötzlich gilt und mit Restriktionen bestraft wird, ist in jedem Fall ein schlechtes Signal. Hinzu kommt, dass die Sekundarschule als auslaufende Schulform in Wermelskirchen ohnehin ein Imageproblem hat. Und das bekommen vor allem die Schülerinnen und Schüler zu spüren. Sie fühlen sich als einer Schule zweiter Klasse zugehörig, das haben sie mehrfach geäußert. Wenn eine Schulleitung dann noch Schüler nach Hause schickt, die ihres Erachtens nach nicht angemessen gekleidet sind, fehlen einem fast die Worte.