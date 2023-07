Kita-Einbruch und Fahrradunfall: Zwei Einsätze für die Polizei

Blaulicht

Der Einbruch wurde am Samstag bemerkt.

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Wermelskirchen. Die Polizei Wermelskirchen rückte am Samstag zu zwei Einsätzen aus.

Einbruch in Kita St. Michael

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in den Kindergarten St. Michael in der Innenstadt ein.

Die Täter versuchten mehrere Fenster aufzuhebeln. Im Inneren der Kita wurden neben mehreren Türen auch viele Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei führte eine Spurensicherung vor Ort durch und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202-2050 entgegen.

25-Jährige stürzt und verletzt sich

Am Samstagnachmittag fuhr eine 25-jährige Radfahrerin aus Münster auf einer Anwohnerstraße in Grunewald bergab. Als die Radfahrerin abbiegen wollte, verbremste sie sich. Sie kam ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie verletzte sich leicht.

Laut Polizei könnte auf der Straße befindlicher Schotter Grund für den Unfall gewesen sein.

Am E-Mountainbike entstand ein geringer Sachschaden.



