Kinderbuch verkeilt sich am Lenkrad - Fahrer verliert Kontrolle

Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen. 42-Jähriger und 6-jähriges Kind werden verletzt.

Wermelskirchen. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.50 Uhr auf der L101.



Ein 42-jähriger Wermelskirchener hatte mit seinem Toyota den Kreisverkehr Habenichts in Fahrtrichtung Dabringhausen verlassen. Dabei rutschte nach Angaben des Fahrers ein Kinderbuch, das erst unmittelbar zuvor auf das Armaturenbrett gelegt wurde, herunter und verkeilte sich hinter dem Lenkrad. Der 42-Jährige verlor so die Kontrolle über seinen Toyota und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bordstein und eine kleine Böschung hinauf, überschlug sich dadurch und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.



Der Fahrzeugführer und ein 6-jähriges Kind, das sich mit im Fahrzeug befand, konnten sich eigenständig bzw. mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden leicht verletzt nach einer Erstversorgung vor Ort von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn zeitweise vollständig. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und eine Fachfirma reinigte anschließend die Fahrbahn. red

