Kinder und Autoren begegnen sich in der Bücherei

Antje Damm und Will Gmehling lasen aus ihren Büchern und luden zum Basteln ein.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Antje Damm schlägt eine Wette vor: „Passt ein Kinderzimmer in eine Streichholzschachtel?“, fragt sie in die kleine Runde in der Stadtbücherei. Und weil die Kinder die Buchautorin nach ihrer Lesung bereits ein bisschen kennen, nicken sie zustimmend. „Ich glaube, das passt“, sagt Julian.

Und tatsächlich: Antje Damm zaubert aus ihrer Tasche eine kleine Streichholzschachtel, öffnet sie und zeigt den Kindern das kleinste Kinderzimmer der Welt – mit Pflanzen, Bett und Schreibtisch, Schrank und Spielsachen. „Es ist für mich total beruhigend, so kleine Zimmer zu bauen“, erzählt sie den Kindern und blickt mit ihnen in ihr Bilderbuch „Die Wette“. Seite für Seite haben die Autorin und ihre jungen Leser das Buch bereits durchstöbert. Jetzt machen sie sich den Bildern auf die Spur: Antje Damm baut in ihrer kleinen Papierwerkstatt Räume, Landschaften und Szenen. Dann fotografiert sie die Ergebnisse ab und bebildert so ihre Geschichten.

Die Kinder beim Workshop in der Stadtbücherei staunen nicht schlecht und begeben sich mit der Autorin auf eine abenteuerliche Reise. „Ich finde es wichtig, dass Buchautoren und ihre jungen Leser sich gelegentlich begegnen“, sagt Buchhändlerin Gabriele van Wahden. Deswegen hat sie Antje Damm und Will Gmehling nach Wermelskirchen eingeladen.

Kinder erhalten einen Blick hinter die Kulissen

Bereits am Morgen hat die Autorin vor den Kindern der Katholischen Grundschule von ihrer Arbeit erzählt und mit ihnen in den Büchern gestöbert. Am Nachmittag bietet sie nun einen Workshop an – in dem auch selbst gebastelt wird. „Die Autorin bekommt so eine direkte Rückmeldung und die Kinder einen Blick hinter die Kulissen“, sagt Gabriele van Wahden. Sie freut sich über den Aha-Effekt bei den Jungen und Mädchen und die Erkenntnis, dass die Autoren viel Mühe in ihre Werke für die jungen Leser legen.

Der Workshop hätte deutlich mehr Besucher verdient, aber die kleine Gruppe macht sich trotzdem gut gelaunt ans Basteln eigener Papierwerke. So entsteht an diesem Nachmittag in der Stadtbücherei eine Vase voller bunter Papierblumen. Antje Damm unterstützt, bastelt mit und kommt mit den Kindern ins Gespräch. Ágata und Julian schneiden, kleben und lassen ihren Ideen freien Lauf. Währenddessen greifen die Mädels gegenüber am Basteltisch zu Glitzerpapier und Wellpappe.

Gabriele van Wahden will an dem Konzept dranbleiben. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Idee des Workshops mit den Kinderbuchautoren etabliert“, sagt sie. Neben Antje Damm hat sie auch Autor Will Gmehling eingeladen, der sich am Donnerstagmorgen erst den Grundschülern und am Nachmittag dann den Workshopkindern widmet. Dieses Mal werden lustige Pizzen gebastelt – mit Unterstützung von Antje Damm, die in Gmehlings aktuellem Bilderbuch „Pizzakatze“ die Illustration übernommen hat. Zu Beginn der Ferien plant Gabriele van Wahden die nächste Begegnung.

