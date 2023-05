Kattwinkelsche Fabrik ist auf dem Weg zurück zur Normalität

Die Katt hat die schwierige Coronazeit durchgehalten, sagt Programm-Chef Achim Stollberg. Er blickt positiv in die Zukunft – nimmt aber auch Veränderungen wahr.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die vergangenen drei Jahre, die vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt waren, seien die schwierigsten und herausforderndsten Monate des Veranstaltungsbetriebs in der Kattwinkelschen Fabrik seit Bestehen der städtischen Spielstätte gewesen. Das konstatierte Katt-Programm-Chef Achim Stollberg in einer Bilanz gegenüber dem Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus. Aber, so Stollberg: „Gerade fühlt sich alles sehr normal an.“ Deshalb blicke er zuversichtlich auf die kommenden Monate. „Das ist unserem Durchhaltevermögen zu verdanken. Wir haben immer gespielt, wenn es irgendwie möglich war.“

Seine Einschätzung unterfütterte Achim Stollberg mit einigen Zahlen. So seien im vergangenen Jahr 4011 Besucher zu zahlungspflichtigen Veranstaltungen in die Kattwinkelsche Fabrik gekommen. Dieser Wert nähere sich demnach dem des letzten Vor-Corona-Jahres: 2019 stellte die Katt 34 Veranstaltungen mit Eintrittskosten auf die Beine – es kamen 7000 Gäste. Diese Rückkehr zur kulturellen Normalität spiegele sich genauso auf der finanziellen Seite des Katt-Veranstaltungsbereichs wider, wie Achim Stollberg für die vergangenen 24 Monate darlegte. So habe die Kattwinkelsche Fabrik als Veranstaltungsort im Jahr 2021 noch 35.000 Euro an Einnahmen verzeichnet, denen 27.000 Euro an Ausgaben gegenüberstanden. Einnahmen in Höhe von rund 100.000 Euro waren es bereits 2022, in dem 65.000 Euro an Ausgaben anfielen.

2021 war das Publikum noch nicht bereit für Veranstaltungen

„Im Juni 2021 waren plötzlich wieder Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Aber keiner wusste so recht: Wie denn? In dieser Phase war der Großteil des Publikums noch nicht bereit dafür“, erinnerte Achim Stollberg. Das habe sich in der Spielzeit 2021/22 der Kattwinkelschen Fabrik bemerkbar gemacht, weil: „Da waren aus vorherigen Monaten verschobene Veranstaltungen terminiert. Die liefen ganz gut, denn es waren bereits Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden.“ Die ganz neu in den Jahren 2021/22 angesetzten Veranstaltungstermine seien allerdings weniger gut gelaufen: „Zumindest nicht so, wie es vor Corona oder vor der Energiekrise normal gewesen wäre.“

Nichtsdestotrotz habe die Katt durchgehalten, immer Veranstaltungen durchgeführt und immer die aktuell geltenden Vorgaben sowie Beschränkungen umgesetzt.

Derzeit sei spürbar, dass sich das Publikum generell nicht mehr frühzeitig im Vorverkauf mit Tickets versorge – das registriere die Katt genauso wie andere Veranstalter.