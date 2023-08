Katt: Gewohnt große Kunst im Kleinkunst-Mekka

Newcomer, Stammgäste und echte Stars der Szene prägen die neue Spielzeit in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen.

Wermelskirchen. Achim Stollberg ist das künstlerische Herz der Kattwinkelschen Fabrik. Unter seiner Regie erwarb die ehemalige Schuhfabrik weit über Wermelskirchen hinaus ihren Ruf als Kleinkunst-Mekka. Weil es der Kulturmanager seit nunmehr 30 Jahren versteht, Qualität von Einheitsbrei in der Kabarett-, Comedy- und Musikszene zu unterscheiden und dieser Qualität auf der Katt-Bühne ein Forum bietet.

„Hauptsache, er hat seine Mütze auf und erzählt.“

Auch das Programm der im September beginnenden neuen Spielzeit kann sich sehen lassen und verspricht zu halten, was Achim Stollberg im Vorwort des neuen Programmflyers verspricht: Kraft zu schöpfen aus echter Bühnenkunst, „um möglicherweise für den Moment beschwingter weiterzumachen“.

„Take-Five“-Abo:

+ Bei Kabarettistin Eva Karl Faltermeier müssen die Besucher bisweilen um die Ecke denken. © Agentur Zweigold

Fünf ausgesuchte Vorstellungen zum Gesamtpreis von 65 Euro bietet das Kleinkunst-Abo „Take-Five“, das seit 2007 seinen festen Platz im Programm der Katt hat. Rund 100 Abonnenten nutzen Jahr für Jahr die Chance, erfolgversprechende, aber noch nicht so bekannte Künstler für relativ kleines Geld kennenzulernen. Sie vertrauen auf Stollbergs Näschen, für den „Take-Five“ längst zur Herzensangelegenheit geworden ist.

Den Auftakt macht am 16. September Stefan Waghubinger, dessen zynisches und zugleich warmherziges Programm Stollberg als kabarettistisches Kammerspiel beschreibt. Ihre Katt-Premiere feiert am 28. Oktober Eva Karl Faltermeier. Stollberg: „Eine sehr gute Kabarettistin mit einem sehr skurrilen Humor. Bei ihr muss man schon ein paar Mal um die Ecke denken.“ Stefan Danziger beleuchtet am 11. November Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und die Absurditäten des Alltags. Klassische Kleinkunst, ein Ping-Pong-Spiel zwischen Mann und Frau, bringen am 1. Dezember Wiebke Eymess und Friedolin Müller alias „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ auf die Bühne.

Das irrwitzige Duo Ulan & Bator ist am 12. Januar erstmals zu Gast in der Katt und beschließt die Aboreihe. „Was sie machen, ist nicht in Worte zu fassen – eine psychedelische Achterbahnfahrt, für die man schon offen sein muss“, sagt Achim Stollberg, der am Katt-Publikum diese Offenheit aber auch schätzt. „Wir haben unsere Besucherinnen und Besucher in all den Jahren auch ein bisschen dazu erzogen.“

Stammgäste:

Es gibt viele Künstler, die mindestens alle zwei Jahre im Programmheft der Katt auftauchen. „Alte Gesichter, aber neues Programm“ – auch das hat sich bewährt. So gibt es in der kommenden Spielzeit zum Beispiel ein Wiedersehen mit Nessi Tausendschön (29. September), Hennes Bender (16. November), Christian Ehring (9. Dezember), Wilfried Schmickler (20. Januar) und Konrad Beikircher (27. Januar).

+ Puppenspieler Michael Hatzius bringt seine großmäulige Echse mit nach Wermelskirchen. © Christine Fiedler & Paul Jackel

Mit großer Vorfreude blickt Achim Stollberg auf den dritten Katt-Auftritt von Puppenspieler Michael Hatzius, der am 22. September natürlich seine großmäulige Echse mitbringt. „Dieser lakonische Humor ist einfach großartig“, findet Stollberg. Als aktuell eine der besten Kleinkünstlerinnen bezeichnet der Kulturmanager Tina Teubner, die am 3. November nach Wermelskirchen kommt. „Was sie macht, ist richtig groß und geht weit über das Genre Chanson hinaus.“

Echte Größen:

+ „Was sie macht, geht weit über das Genre Chanson hinaus“, sagt Achim Stollberg über Tina Teubner. © Agentur Blau

„Mach mal das große Licht an“ ist der Auftritt von Torsten Sträter am 8. November betitelt. Irgendwie passend, ist sein Gastspiel in der Katt doch längst ausverkauft. „Wie seine Programme heißen, ist auch völlig egal. Hauptsache, er hat seine Mütze auf und erzählt“, sagt Achim Stollberg – wohlwissend, dass der Wortakrobat aus Dortmund zwei Wochen nach seinem Auftritt in Wermelskirchen die Westhallenhalle füllt.

So ein Auftritt vor 480 Zuschauern in der Bogenbinderhalle der Katt mache den Größen aus der „Comedy-Bundesliga“ zwischendurch aber auch Spaß, sagt Achim Stollberg, dessen Vorteil die langjährige Zusammenarbeit mit Künstlern und deren Agenturen ist. „Ich will auch gar nicht, dass solche Größen jedes Jahr in der Katt vorbeikommen. Ich möchte nur, dass sie sich ab und zu hier sehen lassen und dem Publikum zeigen, dass sie wissen, wo sie herkommen.“ Der nächste Künstler, bei dem die Karten schnell vermutlich schnell vergriffen sind, dürfte Johann König sein, der am 6. September 2024 die Kattwinkelsche Fabrik beehrt.

Musik:

60 Prozent Musik, 40 Prozent Kleinkunst. Bevor Achim Stollberg, selbst von Haus aus Musiker, vor 30 Jahren in die Programmgestaltung einstieg, war der Gewichtung noch eine andere. „Mit dem Comedyboom Mitte der 90er Jahre hat sich das immer mehr gedreht und die Katt ist zu einer anerkannten Wortbühne geworden“, sagt der Kulturmanager.

Trotzdem nimmt die Musik noch immer eine große Rolle ein. So ist die Katt auch in der neuen Spielzeit Heimstätte der Brasshoppers Bigband (9. September) und der Beatles-Coverband Rubber Soul (24. November). Die „International Guitar Night“ wird am 22. November wieder viele Fans akustischer Gitarrenmusik in die Katt locken.

Dazu gibt es viel Musik, die mit dem Genre Kleinkunst verschmilzt. Die Feisten (Katt-Premiere) erzählen am 19. Oktober Geschichtensongs, die kölschen Folk-Rocker von Miljö laden am 6. Dezember zum Mitsingen ein und die Zucchini Sistaz stimmen am 15. Dezember auf Weihnachten ein.

Im nächsten Jahr (16. Februar) präsentiert Ex-Basta-Sänger William Wahl sein zweites Programm. Und schließlich wäre da noch Hagen Rether, der seine scharfzüngigen Beobachtungen am 2. März wieder einmal selbst am Klavier begleitet.

Karten

