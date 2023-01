Wermelskirchen kann sich auf Gesamtschule freuen

Das war diese Woche die Nachricht: Die 100 Anmeldungen von Wermelskirchener Schülerinnen und Schülern für die Gesamtschule stand schon Dienstagabend fest. Kommenden Montag wird die Bezirksregierung Köln ins Boot geholt.

Sie bestimmen wer die Schule kommissarisch leiten wird, sie werden die Lehrerinnen- und Lehrerstellen ausschreiben oder per Anordnung bestimmen. Es muss jetzt alles ziemlich schnell gehen, damit der Schulbetrieb ab Sommer laufen kann. Und die Stadt Wermelskirchen muss sich jetzt auch an die Lösung ihrer Versprechen begeben: Dazu gehört der Abriss der alten Grundschule, der Umbau der Naturwissenschaftsräume sowie der Beginn der Planungen für den Erweiterungsbau. Der neue Technische Beigeordnete Christian Pohl wird ab dem 15. Februar sofort mit diesem großen Projekt befasst werden. Aber alle Protagonisten der Gesamtschule sollten im Blick haben, dass eine Schulgründung nie ganz reibungslos vonstattengeht. Geduld ist gefragt, die sich am Ende für alle aber voll lohnen wird.

Zum Glück klart heute der Himmel ein bisschen auf und der Nebel, der die ganze Woche Wermelskirchen in Watte gepackt hatte, löst sich auf. Helligkeit und vielleicht auch ein bisschen Sonne ist das, was die Menschen jetzt brauchen, auch angesichts der kritischen Weltlage mit der wir täglich konfrontiert werden. Ende kommenden Monats sind die Russen in die Ukraine bereits vor einem Jahr einmarschiert. Und Friedensverhandlungen sind nicht in Sicht.

Dass Wermelskirchen ein Ort ist, der seinen Bewohnerinnen und Bewohnen sehr viel Kulturelles zu bieten hat, darauf stößt man an allen Ecken und Kanten. Die Kattwinkelsche Fabrik, das Haus Eifgen, das Haus der Begegnung, die Gaststätte Markt 57 in Dabringhausen das Film-Eck und das AJZ stehen für Veranstaltungsorte, die sogar Ausstrahlungskraft in die Umgebung haben. Buchhandlungen haben in vielen Kommunen geschlossen, in Wermelskirchen gibt es sogar noch drei. Der Kunstverein sorgt für ein ansprechendes Programm in der Galerie am Markt 9, die Kulturinitiative holt viele bekannte Künstler nach Wermelskirchen und die Katt sorgt nicht nur mit den bekannten Kabarettisten für ein abwechslungsreiches Programm.

Über allem steht aber in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen der Stadt Wermelskirchen, die am 2. Juli 1873 die Stadtrechte erhalten hatte. Hinter den Kulissen bereiten sich viele Initiativen, Gruppen und Vereine auf die Ereignisse vor. Einer der Höhepunkte wird sicher der Festumzug werden, der am 26. August durch die Stadt ziehen wird, mit einer ganz breiten Beteiligung.

TOP Kunstverein erhält mit Katt und Haus Eifgen eine Förderung.

FLOP 73-Jähriger fällt auf WhatsApp-Betrugsmasche herein.