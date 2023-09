Junge Badminton-Talente machen ersten Schritt in Richtung Westdeutsche Meisterschaften

Zwei Duos und zwei Einzelspielerinnen erreichen die nächste Qualifikationsrunde.

Wermelskirchen. An der ersten Qualifikationsrunde für die Westdeutschen Meisterschaften (sogenannte Bezirksvorentscheidungen) nahmen auch sechs junge Sportlerinnen und Sportler des Ski-Clubs Wermelskirchen teil.

Bärenstark war dabei der Auftritt von Maren Horsch mit ihrem Mixed-Partner Mike Fischer (Rader TV) in der U19. Der Sieg sicherte ihnen die Qualifikation zu den Verbandsvorentscheidungen in Refrath. Das gelang auch Jana Rauschert mit ihrem Mixed-Partner Tim Jäger (TB Hückeswagen). Sie wurden Dritte. Im Einzelfinale musste sich Mayla Robbe in der U13 erst nach drei Sätzen geschlagen geben. Mit Rang zwei ist sie ebenfalls zur Teilnahme an der nächsten Qualistufe berechtigt. Gleiches gilt für Laura Schumacher, die die Bezirksvorentscheidung als Vierte beendete.

Toni Robbe (U11) und Max Pfau (U13) zeigten im Einzel ebenfalls ansprechende Leistungen. Um damit ganz vorne zu landen, reichte es für sie aber nicht. ad