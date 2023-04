Irish Folk erklingt im Haus Eifgen

Konzert an diesem Sonntag.

Wermelskirchen. Das zweite Konzert dieses Jahres in der Reihe „Celtic Voyage“ steht im Haus Eifgen bevor. Die Kulturinitiative lädt für kommenden Sonntag zur Begegnung mit der Gruppe „Billow Wood“ ein. Das ist für die Organisatoren Lisa Sheahan-Kunitz und Adrian Kunitz „Old Ireland meets New Ireland“ und „bester Neo-Folk aus dem Westen der Insel: eingängig, charismatisch und mit jeder Menge Spaß auf der Bühne.“

Oder, wie das „Hot Press Magazine“ schrieb: „A rising act to keep your eyes and ears on“. Die „Woodies“, wie sie ihre Fans gerne nennen, schreiben ihre Songs größtenteils selber, interpretieren diese aber auf traditionellen Instrumenten wie Harfe, Fiddle, Tin Whistle, Bodhrán (irische Ur-Rahmentrommel) und Banjo. Aber sie spielen auch Gitarre und Keyboard.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr und endet gegen 20 Uhr. Karten kosten 22 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 26 Euro. acs

Tickets gibt es online: www.remscheid-live.de