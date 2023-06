Einbruch in Schule: Unbekannte hebeln Türen auf und verwüsten das Lehrerzimmer

Diebstahl

Die Einbrecher leerten Schließfächer und Geldkassetten.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in die Schule in der Wirtsmühler Straße ein. Dabei hinterließen sie eine Verwüstung.

Wermelskirchen. In der Nacht zum Mittwoch, 31. Mai, brachen Unbekannte in die Schule in der Wirtsmühler Straße ein. Sie verwüsteten das Lehrerzimmer und stahlen Geld und Wertgegenstände.

Wann genau die Tat stattfand, ist unklar. Die Schule war am Vortag gegen 16.30 Uhr verschlossen worden, der Einbruch wurde gegen 6.30 Uhr am nächsten Morgen bemerkt. Laut Polizeiinformationen hebelten die Täter die Lehrerzimmertür auf, nachdem sie sich Zugang zum Gebäude verschafft haben.

Schließfächer und Geldkassetten wurden gewaltsam geöffnet und geleert. Danach verwüsteten sie das Zimmer, verteilten Klassenbücher, Ordner und Klausuren im Zimmer. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Sie können sich unter der Nummer (02202) 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg melden.

