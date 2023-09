Illegales Autorennen? 19-Jähriger verursacht schweren Unfall

Einsatz

+ © Polizei Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. © Polizei

Zeugen berichten der Polizei vor Ort, dass sie vor dem Unfall mehrfach einen aufheulenden Motor sowie das Quietschen von Reifen gehört haben.

Wermelskirchen. Ist ein illegales Autorennen Ursache für einen schweren Unfall in Wermelskirchen gewesen? Dieser Vermutung muss nun die Polizei nachgehen.

Am Montagabend kam es laut Polizei gegen 20.40 Uhr an der Bandwirkerstraße, in Höhe der Einfahrt eines Schnellrestaurants, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt.



Ein 19-jähriger Wermelskirchener war in einem VW Polo auf der Bandwirkerstraße zusammen mit seinem 16-jährigen Beifahrer in Richtung Burger Straße unterwegs. Offenbar war der VW zu schnell unterwegs und wurde aus der Rechtskurve getragen, so dass er in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines ebenfalls 19-jährigen Wermelskircheners zusammen, der gerade in Gegenrichtung an einem abbiegenden Pkw vorbeifuhr und deswegen leicht zur Fahrbahnmitte steuerte.



Bei dem unausweichlichen Frontalzusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des VW als auch sein Beifahrer schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Fahrer des BMW wurde vermutlich nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Aufgrund von Zeugenangaben ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher mehrfach versucht hatte, die spätere Unfallstelle mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zu passieren. Zeugen konnten in diesem Zusammenhang den aufheulenden Motor und quietschende Reifen wahrnehmen. Eigenen Angaben nach will der Verursacher zum Unfallzeitpunkt mit 70 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen sein.



Neben dem Führerschein des Verursachers sind die Mobiltelefone der beiden Insassen des Verursacherfahrzeugs sowie die beiden beteiligten Pkw sichergestellt worden. Außer den zwei Pkw wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Lkw leicht beschädigt.



Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme, die durch ein Unfallaufnahme-Team aus Köln unterstützt wurde, haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kfz-Rennens und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. red

