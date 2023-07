Tankstelle vernebelt: Kamera filmt Täter

Wermelskirchen

+ © Friso Gentsch Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. © Friso Gentsch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kerstin Neuser schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kerstin Neuser schließen

Eine Videokamera hat die Tat in Hünger aufgezeichnet. Die Polizei beschreibt die gesuchten Täter.

Wermelskirchen. Vernebelter Innenraum, eine Seitentür deutlich beschädigt, Alarmanlage ausgelöst - so fand die Polizei in der Nacht zu Donnerstag die Tanzstelle in Hünger (Wermelskirchen) vor.

Gegen 0.55 Uhr waren die Beamten über die Alarmanlage alarmiert worden. Auf den Videoaufnahmen vor Ort zeigte sich, dass offenbar zwei Unbekannte versucht hatten in die Tankstelle einzubrechen.

Zu sehen sind auf dem Video zwei offenbar männliche, schlanke Personen, die aus Richtung Ostringhausen kommend zu Fuß Richtung Tankstelle gehen - über den Zaun klettern und die tür zum Tankstellenraum aufbrechen. „Vermutlich wurden die Täter durch das Einsetzen der Vernebelungsanlage gestört und flüchteten nach der Tat in noch unbekannte Richtung“, berichtet die Polizei.

Die Spurensicherung arbeitet vor Ort. Das Kriminalkommissariat hofft nun auf Zeugenhinweise: Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Tankstelle beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 02202/2050 melden.



Mehr Blaulicht-Meldungen aus dem Bergischen