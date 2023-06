Der Tod soll aus der Tabuzone

In 25 Jahren Hospizverein hat sich viel verändert, die Scheu vor dem Thema allerdings nicht.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Was wünschen wir uns am Ende unseres Lebens? Und was ist es, was wir vielleicht bereuen, nicht getan zu haben? Fragen, die fast philosophisch klingen, mit denen Anke Stolz und Ute Lüttinger und ihr ehrenamtliches Mitarbeiter-Team vom Hospizverein aber fast täglich konfrontiert sind. Die beiden Koordinatorinnen des Vereins blicken dieser Tage auf ein Vierteljahrhundert Arbeit mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen zurück.

25 Jahre Hospizverein Wermelskirchen. Dieses Jubiläum feiern die Ehrenamtler und festen Mitarbeitenden am Samstag gemeinsam mit einer internen Veranstaltung.

In dieser Zeit habe sich vieles verändert, blicken die Koordinatorinnen zurück. Manches ist aber auch gleich geblieben. „Zum Beispiel, dass der Tod immer noch ein absolutes Tabu für die meisten Menschen ist. Das haben wir wieder bemerkt, als wir im Herbst mit einem Stand an der Telegrafenstraße standen“, berichtet Ute Lüttinger. „Da wollte kaum jemand reden über dieses Thema“, hat sie beobachtet.

Hospizverein: Diese Frage stellen sich alle Menschen zum Ende ihres Lebens

Dabei hatten sie sich extra einen Türöffner überlegt: Ute Lüttinger und Anke Stolz hatten für jeden und jede eine sogenannte Löffelliste dabei, also eine Liste, in die man eintragen kann, was man bis zum Ende seines Lebens unbedingt gemacht haben möchte. Lüttinger: „Da waren die meisten aber ganz schnell weg. So nach dem Motto: Wenn ich drüber rede, ereilt es mich vielleicht eher.“ Das bedauern die Mitarbeitenden des Hospizvereins. Denn: „Am Ende eines Lebens, da beschäftigen einen dann doch diese Fragen.“

32 Ehrenamtler, die in speziellen Kursen auf die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase vorbereitet wurden, sind im Hospizverein aktiv. Sie begleiten Menschen, die in absehbarer Zeit sterben werden, deren Angehörige, aber auch Trauernde. 15 bis 17 Begleitungen seien es im Durchschnitt immer, berichten die Koordinatorinnen. „Uns rufen Angehörige, Mediziner, Pflegepersonal oder Bekannte an, wenn sie denken, dass ein Mensch Begleitung benötigt“, sagt Anke Stolz. „In Absprache mit dem oder der Betroffenen statten wir dann einen Besuch ab. Und schauen, ob es passt.“

Und eben auch, ob der Begleiter zum Menschen passt. „Wir hatten zum Beispiel eine englische Muttersprachlerin; der haben wir dann jemanden zur Seite gestellt, der gut Englisch spricht.“

Die Bedürfnisse der Menschen seien so verschieden wie sie selbst. Da sei zum Beispiel die noch recht junge Frau mit Krebs im Endstadium gewesen, die noch mal ihre Terrasse schönmachen wollte, gleichwohl sie wusste, dass sie den Sommer nicht mehr erleben würde. Oder der ältere Herr, dessen Wunsch es war, alte Fotos zu digitalisieren, und der das selbst nicht mehr geschafft hätte. „Wir versuchen, Dinge möglich zu machen“, unterstreicht Ute Lüttinger. „Dafür bringen wir vor allem eines mit: Zeit für die Menschen.“

Hospizverein ist auch für Angehörige da

Manchmal eben auch für die Angehörigen, die oft schlecht schlafen, Ängste haben, Trauer empfinden im Angesicht des nahenden Todes eines nahestehenden Menschen. Oder für die Trauernden, die manchmal einsam zurückbleiben, nicht so recht wissen, wie sie ihr Leben nun allein gestalten sollen.

Anke Stolz: „Aufgrund all unserer Erfahrungen würden wir uns wünschen, dass mehr gesprochen wird in den Familien. Denn es ist doch oft so, dass sowohl die Angehörigen als auch der Betroffene wissen, wie es um ihn steht. Aber niemand redet darüber, weil jeder den jeweils anderen schonen will. Wichtige Bedürfnisse, Wünsche und Dinge, die für beide Seiten vielleicht ganz existenziell sind, werden dann nicht mehr ausgetauscht. Das übernehmen dann oft wir. Wir haben dieses offene Ohr. Und zwar immer.“

Jubiläumsfeier und Kontakt

Feier: Am morgigen Samstag gibt es eine interne Feier zum 25-Jährigen, die im Pfarrzentrum St. Michael stattfinden wird. Dort werden sich geladene Gäste zusammenfinden.

Adresse: Der Hospizverein Wermelskirchen hat sein Domizil an der Königstraße 102, Telefon: 02196- 888340, E-Mail: kontakt@hospizverein-wk.de. Weitere Informationen, das Spendenkonto und mehr finden Interessierte im Internet unter: www.hospizverein-wermelskirchen.de

Hand aufs Herz: Was wollten Sie schon immer mal tun? Den Fallschirmsprung aus dem Flugzeug? Den Urlaub in Übersee? Den Trip mit dem besten Freund? Klavierspielen lernen? Ein gut gemeinter Tipp: Schieben Sie all das nicht auf. Bis in ein paar Jahren, bis die Kinder groß sind, bis zur Rente. Oft ist es dann nämlich zu spät. Vielleicht auch einfach deshalb, weil dann der Zeitpunkt nicht passt und man am Ende all das dann doch nicht gemacht hat.

Ute Lüttinger und Anke Stolz hören häufig solche Geschichten. Von ungelebten Abenteuern, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit für Familie und Freunde – und von Ungesagtem. Dinge, die einfach totgeschwiegen wurden. Bis es dann eines Tages zu spät war. Selbst wenn man sich heute noch bester Gesundheit erfreut und an das Ende des Lebens nun so gar nicht denken mag: Es lohnt sich oft, genau das mal zu tun. Denn dann wird häufig klar, was man eigentlich wirklich will. Und was eben auch nicht.