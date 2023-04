Herr Langner, welche Vor- und Nachteile haben Wärmepumpen?

Der BEW-Geschäftsführer spricht über die Energiewende.

Herr Langner, wie beurteilen Sie das Wärmepumpen-Engagement der Bundesregierung?

Jens Langner: Zunächst ist es gut, dass sich die Bundesregierung inzwischen in vielen strittigen Fragen zum Thema Klimaschutz, zu Erneuerbaren Energien und im Wärmebereich geeinigt hat. Die Wärmepumpe ist schon heute vor allem im Neubaubereich nicht mehr wegzudenken und wird künftig weiter an Bedeutung gewinnen. Dennoch ist mir auch eine Technologieoffenheit wichtig. Um die Klimaziele im Wärmebereich erreichen zu können, benötigen wir alle Technologien, die künftig klimaneutral Wärme in die Wohnungen bringen können.

Kann die Vielzahl der geforderten Wärmepumpen überhaupt so schnell produziert werden?

Langner: Die Hersteller von Wärmepumpen in Deutschland haben bereits im vergangenen Jahr ihre Produktion erheblich ausgebaut. Dennoch müssen zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen werden, um die von der Bundesregierung angestrebten 500 000 Wärmepumpen pro Jahr bereitstellen zu können. Ich bin optimistisch, dass sich dieses Ziel erreichen lässt. Skeptischer bin ich, ob zu jedem Zeitpunkt genügend Ressourcen im Handwerk für den Einbau und auch die ebenso notwendige Gebäudesanierung zur Verfügung stehen werden.

Ist die Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik die Zukunft für Privathaushalte?

Langner: Schon heute ist diese Kombination im Neubaubereich sehr häufig anzutreffen. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich der Anteil der Wärmepumpe im Neubaubereich mehr als verdoppelt, so dass heute in mehr als 50 Prozent aller Neubauten Wärmepumpensysteme zum Einsatz kommen. Mit einer Photovoltaikanlage kann ein Teil des für die Wärmepumpe benötigten Stromes selbst erzeugt werden.

Der Ausbau von Gasnetzen in Neubaugebieten ist bei der BEW nicht mehr vorgesehen.

Wie wichtig ist ein Batteriespeicher – und wie groß sollte der sein?

Langner: Optimal ist für die genannte Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auf dem Dach ein zusätzlicher Batteriespeicher, so dass die Wärmepumpe auch abends mit dem Solarstrom betrieben werden kann, der tagsüber nicht gebraucht wurde. Die Dimensionierung des Speichers muss dabei auf das jeweilige Verbrauchsverhalten und natürlich vor allem auch auf die Größe der Photovoltaikanlage abgestimmt werden.

Wie nahe an die Energie-Autarkie kann man mit der Kombination kommen?

Langner: Vollständig energieautark wird diese Lösung in aller Regel nicht sein, zumal gerade im Winter, wenn viel geheizt werden muss, naturgemäß weniger Solarstrom erzeugt werden kann. Durch eine gut ausgelegte Anlage kann allerdings ohne Komforteinbußen eine Energieautarkie von mehr als 50 Prozent völlig problemlos erreicht werden. In seinem Neubau mit einer Fläche von 150 Quadratmetern heizt ein Kollege mit einer Wärmepumpe, hat eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 7,5 kWp auf dem Dach und nutzt zusätzlich einen 7,7-kWh-Batteriespeicher. Im vergangenen Jahr hat er in dieser Kombination 6000 kWh Strom benötigt, konnte aber etwa 3300 kWh aus der eigenen Solarstromproduktion decken.

Plant die BEW dennoch den Ausbau weiterer Gasleitungen in der Region?

Langner: Der Ausbau von Gasnetzen in Neubaugebieten ist bei der BEW nicht mehr vorgesehen. Schon in den vergangenen Jahren haben sich viele Kunden für Wärmepumpensysteme entschieden, und angesichts der hocheffizienten Gebäudedämmung ist der Energiebedarf im Neubaubereich stark gesunken. Dennoch hat es in den vergangenen Jahren noch eine nennenswerte Anzahl an Umstellern auf Gas gegeben, häufig auch in Verbindung mit hybrider Technik. Dies wird auch zukünftig noch weiterhin möglich sein, sofern die Heizung mit mindestens 65 Prozent an erneuerbaren Energien betrieben wird. Auch ohne Neuerschließungen wird die BEW weiterhin in das Gasnetz investieren und dann zum Beispiel alte Leitungen erneuern, wo dies nötig ist. Schließlich sind noch viele Haushalte – und natürlich auch Unternehmen – auf Erdgas zum Heizen und für ihre Produktion angewiesen. Zu klären ist allerdings, wohin sich das Gasnetz langfristig entwickelt. Hier diskutieren wir unter anderem, inwieweit das bestehende Netz für den Einsatz von grünem Wasserstoff geeignet ist.

Wird die bisherige Gas-Öl-Therme bald Geschichte sein?

Langner: Wir gehen davon aus, dass viele der vorhandenen Bestandsanlagen noch einige Jahre in Betrieb sein werden. Langfristig gesehen wird der Anteil an klassischen Öl- oder Gasthermen aber deutlich zurückgehen. Da die Umstellung der Heizung jedoch erhebliche Kosten verursachen wird, wird die Umstellungsgeschwindigkeit sicherlich insbesondere von der Ausgestaltung von Förderprogrammen abhängen.

Wie wichtig ist die individuelle Beratung zum Thema?

Langner: Während im Neubaubereich die Entscheidung für eine Wärmepumpe häufig sehr leicht- und damit entsprechend schnell fällt, bedarf es im Gebäudebestand in jedem Fall einer individuellen Beratung bezogen auf die Immobilie. Hierfür stehen beispielsweise Energieberater, das Handwerk, aber selbstverständlich auch unsere Mitarbeiter bei der BEW zur Verfügung.

Gibt es noch weitere klimafreundliche Alternativen zum Heizen und zur Energieversorgung?

Langner: Wie bereits gesagt, ist eine Technologieoffenheit unumgänglich, um den Gebäudebestand insgesamt zu dekarbonisieren. Neben der Wärmepumpentechnik sind Wärmenetze und vor allem für Bestandsgebäude gasbasierte Systeme, betrieben mit Wasserstoff und Biogas, als Alternative denkbar und können ebenso bezahlbare und klimafreundliche Lösungen darstellen. Auch die Bedeutung der Solarthermie ist in diesem Zusammenhang sicherlich nicht zu unterschätzen.

Im Neubau ist die Wärmepumpe nicht mehr wegzudenken. Auch im Altgebäudebestand kann sie an vielen Stellen problemlos zum Einsatz kommen.

Wie groß kann der deutsche Beitrag zum Klimaschutz durch die Nutzung von Wärmepumpen sein?

Langner: Bis 2030 sollen sechs Millionen klimafreundliche Wärmepumpen installiert sein. Damit werden Wärmepumpen einen wichtigen Teil des Wärmemarktes prägen und einen ebenso wichtigen Teil zum Klimaschutz beitragen.

Gibt es auch Gebäude, in denen eine Wärmepumpe keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt?

Langner: Im Neubau ist die Wärmepumpe nicht mehr wegzudenken. Auch im Altgebäudebestand kann sie an vielen Stellen problemlos zum Einsatz kommen, vor allem in gut gedämmten und mit Fußbodenheizung ausgestatteten Gebäuden. Schwieriger und aufwendiger, aber nicht unmöglich ist es, wenn in einem Altbau höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden. Problematisch kann es in Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, oder in Mehrfamilienhäusern aussehen. So verfügen viele Altbauten über Gas-Etagen-Heizungen mit einzelnen Thermen und haben damit keine Zentralheizung. Hier drohen bei einer kompletten Umstellung enorme Kosten, so dass die Wirtschaftlichkeit hinterfragt werden muss.

Geschichte: Der schottische Chemiker und Mediziner William Cullen hat im Jahr 1777 das Grundprinzip der heutigen Wärmepumpe entdeckt. Im jahr 1834 wurde das erste Kühlgerät mit mechanischem Kompressor entwickelt – zum Kühlen als Eismaschine.

Wärmepumpe: In den 20er Jahren wurden serienmäßig Klimaanlagen gebaut, die auch heizen konnten. 1968 wurde das Konzept entwickelt, das der heutigen Wärmepumpe entspricht. In den 90er Jahren hat sich die Wärmepumpe endgültig auf dem Heizungsmarkt etabliert.