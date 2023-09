Herbert Reul: Ein nahbarer Bergischer

Ganz persönlich

Herbert Reul ist im Bergischen Land zu Hause. Er sagt: „Ich stehe zu meinem Wort. So ist das hier." Hier nach dem Gespräch auf Gut Hungenbach in Kürten.

Der NRW-Innenminister und Landtagsabgeordnete spricht im Podcast „Ein Pott Wermelskirchen“ über Social Media und Heimatliebe. Hier hören!

Wermelskirchen. Herbert Reul ist entspannt, als er im Gut Hungenbach in Kürten ankommt. Der NRW-Innenminister und CDU-Landtagsabgeordnete des Rheinisch-Bergischen Kreises hat sich dieser Tage ein wenig Zeit genommen – für Besuche in seinem Wahlkreis.

Dazu gehörte beispielsweise die Initiative „Die Gute Hand“ in Kürten. Die Initiative begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit psychischen Förderbedarfen unter anderem im Bergischen Land. Aber auch die Tafel in Wermelskirchen hat Herbert Reul, der selbst in Leichlingen zu Hause ist, besucht. „Ich habe viele Geschichten gehört, von vielen Problemen und Herausforderungen, aber auch von Schönem gehört. Mit Menschen, die was machen.“

„Nein, bei TikTok bin ich nicht. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben.“

Was den Politiker, der in den 1980er Jahren als Studienrat am Wermelskirchener Gymnasium Schüler unterrichtete, aber besonders rührt, ist das ehrenamtliche Engagement. „Das ist bei uns ausgeprägt. Dieser Zusammenhalt. Das war bei der Flutkatastrophe 2021 so, und ein Jahr später, als die Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns kamen“, sagt er. „Wir haben hier unglaublich viel ehrenamtliches Engagement – und das finde ich immer wieder bewegend und toll. Ich möchte mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, höre mir ihre Belange gern an.“

Im Mai 2022 wurde Herbert Reul mit großer Mehrheit zum CDU-Landtagsabgeordneten im Rheinisch-Bergischen Kreis gewählt.

Dieses Amt auch noch zu bekleiden, dazu entschloss sich der inzwischen 71-Jährige nicht, weil er als NRW-Innenminister Lücken im Terminkalender hätte. Sondern viel mehr aus Verbundenheit zu seiner Heimat.

Wenn man Herbert Reul fragt, warum er seiner Meinung nach – anders als andere Politiker – in den Kommentarspalten der sozialen Medien immer noch häufig als „guter Mann“ oder „bester Politiker“ gelobt wird, dann antwortet er zunächst bescheiden, dass man das jene fragen müsse, die ihn so bewerten.

Dann fällt dem Vater und Großvater aber doch etwas ein, was vielleicht zu seiner Beliebtheit beitragen könnte: „Wissen Sie, ich komme aus der Kommunalpolitik. Ich stehe zu meinem Wort. So ist das hier im Bergischen. Wenn ich früher im Rat etwas gesagt habe, dann wurde ich oft später auf der Straße direkt darauf angesprochen. Da konnte ich nicht ausweichen. Diese Authentizität, die muss man sich auch im Großen bewahren. Sonst wird man schnell unglaubwürdig. Ich glaube, dieses Problem haben heute viele Politiker.“

Hier ist der Podcast „Ein Pott Wermelskirchen“ auf Youtube zu hören, zu finden ist er auf weiteren Plattformen wie Spotify:

Nähe und Nachbarschaft verhindern Kriminalität

Authentisch kommt Reul auch in seinen Profilen bei Facebook und Instagram rüber. Ist der NRW-Innenminister auch bei TikTok unterwegs: „Nein, wir wollen es ja mal nicht übertreiben“, antwortet er auf die Frage lachend. Für die Pflege seiner Social Media-Kanäle ist ein Team zuständig. „Das würde ich nicht allein schaffen, aber ich schaue regelmäßig rein. Ich verfolge das. Und manchmal kommentiere ich auch selbst.“

Und da bekommt der Leichlinger natürlich auch mit, dass es nicht nur respektvolle Worte, sondern auch Hass und Hetze gibt – auch in seiner eigenen Internet-Blase.

„Natürlich ist das ein Thema. Ich kann damit umgehen, ignoriere das persönlich weitgehend, wenn ich angefeindet werde. Gegen Hass und Hetze im Netz grundsätzlich müssen wir aber vorgehen, mit mehr Härte und mehr Polizeipräsenz im Netz, nicht nur vor Ort.“ Ein „Ort der Glückseligkeit“ sei der Rheinisch-Bergische Kreis in Sachen Sicherheit sicher auch nicht mehr, aber immer noch einer der sichersten im Land, weiß Herbert Reul.

Und woran liegt das? „Wir sind alle nah beieinander. Haben die Nachbarn noch im Blick. Wir achten aufeinander. Das kann ein Grund sein. Und das ist gut so.“

Landtagsabgeordneter seit 2022

„Herbert Reul räumt im Kreis ab“ lautete die Schlagzeile damals. Die Wählerinnen und Wähler im Kreis machten den NRW-Innenminister im Mai 2022 mit 51,1 Prozent der Stimmen zum neuen Landtagsabgeordneten für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Reul löste damit Rainer Deppe ab, der zu dieser Landtagswahl nicht mehr angetreten war. Und Reul, der in Leichlingen zu Hause ist, nahm diese Aufgabe als Abgeordneter von Beginn an sehr ernst.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Einer, der Wort hält

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Wer Minister Herbert Reul einmal begegnet ist, der wird schnell merken: Der Mann ist authentisch. Er steht zu seinem Wort. Und: Er ist vor allem nahbar. Das können sicher die Menschen im Bergischen bestätigen. Herbert Reul hat keine Allüren, lässt sich nicht hofieren. Sein Interesse für die Menschen und deren Engagement in der bergischen Region ist echt. Er lässt sich oft blicken in den Kommunen des Kreises. Und dann darf jede und jeder mit ihm sprechen. Auch Kritik üben. Und Anregungen loswerden. Vielleicht sind gerade das Attribute, die vielen Politikern unserer Zeit fehlen. Den Menschen fehlt der Ansprechpartner.

Der, an den man sich wenden kann. Der, bei dem man seine Sorgen auch mal direkt loswerden kann, ohne in einer Warteschleife oder vor einem Internetformular zu landen. Herbert Reul ist so jemand. Einer der wenigen dieser Art, die es noch gibt. Und dafür gehört ihm sicher Respekt gezollt.