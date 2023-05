Haus Eifgen leitet Generationswechsel ein

Im Haus Eifgen in Wermelskirchen stehen große Veränderungen an: Michael Dierks tritt zurück, Adrian Kunitz übernimmt – Gründungsvater wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Das bedeutet der Wechsel für die Kulturinitiative.

Von Andreas Weber

Wermelskirchen. Zweimal musste Michael Dierks den nicht endenwollenden Applaus mit Gesten bremsen. Als der Vorsitzende der Kulturinitiative Haus Eifgen seine Abschiedsrede hielt und wenig später zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, würdigten die 67 Mitglieder ihren langjährigen Vereinsregisseur mit Ovationen. Dienstagabend zog Dierks auf der Hauptversammlung den Schlussstrich unter eine Erfolgsgeschichte, die maßgeblich seinen Stempel trägt.

Am 16. Januar 2016 hatte er zu den Vereinsgründern gezählt, am 4. Februar 2017 das Haus Eifgen als dritte Größe neben der Katt und dem AJZ Bahndamm im städtischen Kulturbetrieb verankert. Sein Entschluss, zurückzutreten, begründete er mit seinem Alter: „Ich bin 72 Jahre alt und weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich habe sehr lange unser Haus in Hinterhufe, Familie und die Enkel vernachlässigt. Das ist mir in der Corona-Zeit bewusstgeworden.“ Einen besseren Zeitpunkt für einen Generationenwechsel könne er sich nicht vorstellen, erklärte der passionierte Blueser, den Musikfreunde an den Tasten von Orgel und Flügel kennen.

Denn das Haus Eifgen mit seinem zweiteiligen Konstrukt, der Genossenschaft als Inhaber und dem Pächter, der Initiative, stehe felsenfest. Es sei in die Zukunft investiert worden. Und viele Ehrenamtler, der harte Kern umfasst 50, würden den Betrieb aufrechthalten.

Michael Dierks kann auf eine bewegte Zeit zurück blicken

„Der Tisch ist gedeckt, der Topf voll. Jetzt müsst ihr die Suppe auslöffeln“, verkündete Dierks. Zum Löffel greift der neue Vorstand, in dem erstmals eine Frau dabei ist: der 48-jährige Adrian Kunitz (Vorsitzender), Anja Klein (Stellvertreterin), Thomas Wintgen (Schriftführer), Kai Langenkamp (Schatzmeister).

In seiner launigen Abschiedsrede attestierte Thomas Wintgen dem scheidenden „Häuptling Silberlocke“, dass Dierks sein Lebenswerk mit „einer souveränen Unbekümmertheit“ und „schwer zu erschütterndem Optimismus“ erreicht habe. In der Corona-Zeit war es dem omnipräsenten Vereinschef gelungen, für das soziokulturelle Zentrum, dass das Haus Eifgen mittlerweile ist, enorme Fördermittel an Land zu ziehen.

Allein 2020/2021 erhielt die urige Kulturstätte pandemiebedingte Zuwendungen über 140.000 Euro. Dass er in seinem Engagement für sein „Baby“ bisweilen über das Ziel geschossen war, räumte Michael Dierks freimütig ein. Den ein oder anderen im Team habe er ab und zu überfordert, in seinem Tunnelblick manche verprellt. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Dafür entschuldigte sich Michael Dierks bei den Anwesenden.

Für viele Wermelskirchener ist das Haus Eifgen ein zweites Wohnzimmer

Der nicht zu toppende Zeitaufwand, den Dierks über sieben Jahre reinsteckte, ruht jetzt auf mehreren Schultern. Die neue Führungsriege teilt die Liebe für das Objekt und das breitgefächerte Programm von Jazz, Folk, Blues, Rock bis zu Irish Folk, das in dem Fachwerkhaus neben dem Eifgen-Stadion 2022 zu 95 Veranstaltungen einlud. Viele der 223 Mitglieder sprechen vom „Wohnzimmer Wermelskirchens“. Lisa Sheahan-Kunitz, die Ehefrau des neuen Vorsitzenden, nennt es liebevoll den „Spirit von Haus Eifgen“.

Von den Einnahmen 2022 in Höhe von 273.865 Euro machten 23 Prozent Fördermittel aus, jeweils 22 % die Eintrittsgelder und die Gastro-Umsätze aus, 21 % die Vermietung des Hauses (inklusive Gastro) sowie 7 % die Mitgliedsbeiträge und weitere 5 % Spenden. Pro Veranstaltung waren im Mittel 59 Besucher.

Neben Musik finden auch Vorträge und Ausstellungen

Das Haus Eifgen ist aber nicht nur offen für Livemusik auf der Bühne. Foto-Workshops, Sprachhelferkurse, Vorträge des ADFC über Räder oder das von Hausverwalter Thomas Behle organisierte Rudelsingen stehen ebenfalls auf dem Zettel. Und für April 2024 plant Martin de Giorgi mit dem Kunstverein eine größere, zweitägige Ausstellung im Eifgen. Angekündigt ist auch ein internationales Ärztesymposium im September.

Die Finanzen der Genossenschaft, in der Michael Dierks Vorsitzender bleibt, sind auf Kante genäht. Für nötige Sanierungen im Haus wird es eng. Fördermittel könnten helfen. Deren Beantragung muss aber über die Kulturinitiative laufen. Um Gelder zu generieren, brachte die Genossenschaftler auch Crowdfunding ins Spiel.

Beschlüsse

Die Mitgliederversammlung der Kulturinitiative beschloss den Mitgliedsbeitrag ab 2024 von 5 auf 6 Euro monatlich anzuheben. Beschlossen wurde auch die leerstehende Hausmeisterwohnung unter dem Dach als Aufenthaltsraum, Backstagebereich und Übernachtungsmöglichkeit für Künstler herzurichten.