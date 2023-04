So hat das Hallenbad in den Ferien geöffnet

Wermelskirchen. Wie die Stadt mitteilt, gibt es während der Osterferientage geänderte Öffnungszeiten im Hallenbad am Quellenweg. Das Bad hat demnach am Dienstag, 4. April, von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet, am Mittwoch, 5. April, ebenfalls von 6.30 bis 13 Uhr, am Donnerstag, 6. April, nur für Frühschwimmer von 6.30 bis 8 Uhr.