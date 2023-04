Grundstücke: Wermelskirchen ist vergleichsweise günstig

So viele Immobilien wechselten 2022 ihren Besitzer.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Beim Verkauf von Häusern ist Wermelskirchen gut. Nirgendwo in der Region wechselten im vergangenen Jahr mehr Häuser den Besitzer als hier. 114 waren es 2022.

Und auch beim Verkauf von Grundstücken nimmt Wermelskirchen einen vorderen Rang ein: 30 Grundstücke wurde in 2022 in der Stadt verkauft, mehr waren es mit 36 nur in Kürten.

Das geht aus dem neuen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss im Kreis jährlich neu auflegt. Dafür nimmt der Ausschuss das Marktgeschehen in der Region unter die Lupe und analysiert es. Der Grundstücksmarktbericht umfasst das gesamte Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Bergisch Gladbach, für die ein eigener Gutachterausschuss bestellt ist. Der Bericht gibt die Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken, Eigentumswohnungen, land- und forstwirtschaftlichen sowie weiteren Flächen wieder.

Im vergangenen Jahr wurden in den sieben Rhein-Berg-Kommunen außer der Kreishauptstadt 1932 Verträge unter anderem für Bauland, Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen unterschrieben. Im Jahr davor waren es noch 2142. Das sind rund zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Der gesamte Umsatz ist von 596 Millionen Euro um rund 15 Prozent auf 508 Millionen Euro gesunken.

Welche Häuser werden am häufigsten verkauft?

Den größten Anteil des Gesamtumsatzes macht nach wie vor mit 49 Prozent der Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die Anzahl der verkauften Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser ist im vergangenen Jahr um rund ein Viertel zurückgegangen: von 179 Grundstücken im Jahr 2021 auf 133 in 2022. „Die Bodenpreise für den individuellen Wohnungsbau sind in den Kommunen Kürten, Leichlingen, Odenthal und Overath stagniert. In Burscheid sind sie im Durchschnitt um weitere fünf Prozent, in Wermelskirchen und Rösrath sogar um weitere zehn Prozent angestiegen“, stellt der Gutachterausschuss fest.

Die meisten Baugrundstücke wurden in Kürten verkauft (36). Es folgen Wermelskirchen (30), Rösrath (19), Leichlingen (17), Overath (13), Odenthal (elf) und Burscheid (sieben). Für ein Baugrundstück in einer guten Wohnlage mussten die Käufer in Rösrath mit einem durchschnittlichen Preis von 600 Euro pro Quadratemter am tiefsten in die Tasche greifen.

Es folgen Leichlingen mit 575 Euro und Odenthal mit 480 Euro. „Vergleichsweise günstig ist ein Grundstück in guter Wohnlage in der Gemeinde Kürten und der Stadt Wermelskirchen“, bewertet der Grundstücksmarktbericht. Dort kostete der Quadratmeter für ein voll erschlossenes Grundstück 320 beziehungsweise 350 Euro.

Die Zahl der Verkäufe von Ein- und Zweifamilienhäusern ist seit 2019 kontinuierlich zurück gegangen, nämlich von 824 (2017), 782 (2010), 699 (2021) auf 622 (2022). Für das vergangene Jahr macht das prozentual gesehen einen Rückgang um elf Prozent aus. In Bezug auf den damit verbundenen Finanzumsatz wurden 2021 287,55 Millionen Euro umgesetzt – im Jahr 2022 waren es nur 247,36 Millionen.

Die meisten Häuser wechselten mit 114 (2021: 150) in Wermelskirchen den Besitzer. 110 fanden in Leichlingen neue Eigentümer (103). Danach folgen Rösrath 100 (116), Overath 77 (115), Burscheid 79 (74), Overath 77 (115), Kürten 75 (78) und Odenthal 67 (63).

Insgesamt wurden 545 Eigentumswohnungen verkauft und gekauft. Die Preise für neu errichtete Eigentumswohnungen kletterten um rund neun Prozent, die Preise für wiederverkaufte sind im Vergleich zum Vorjahr jedoch gleichgeblieben.

Wer im Kreis lebt, möchte auch ein Haus dort erwerben

Der Grundstücksmarktbericht kommt zu einer weiteren Erkenntnis: „Wer bereits im Kreis lebt, möchte gerne auch ein Haus dort erwerben.“ Bezogen auf das komplette Kreisgebiet (ohne Bergisch Gladbach) kamen 60 Prozent der privaten Käufer von Baugrundstücken, Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungs- und Teil-Eigentum aus den Städten und Gemeinden des Kreises. Sechs Prozent der neuen Besitzer kamen aus Bergisch Gladbach, ebenfalls sechs Prozent aus Leverkusen, 13 Prozent aus Köln und 15 Prozent aus anderen Kommunen.