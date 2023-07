Dabringhausen und Dhünn haben kein Internet

Ausfall

+ © Roland Keusch An der L157 wurde eine Glasfaserleitung beschädigt. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Bei Straßenbauarbeiten an der L157 wurde eine Glasfaserleitung beschädigt. Mehrere Anbieter sind betroffen.

Wermelskirchen. In Dabringhausen und Teilen Dhünns ist es seit Donnerstagnachmittag zu einem größeren Internetausfall gekommen. Der Ausfall betritt Internet- und Telefon. Mehrere Anbieter sind betroffen, da auch die über das Telekomnetz gespeist werden.

„Bei Straßenbauarbeiten an der L157 wurde gestern nachmittag unsere Glasfaserleitung beschädigt. Zur Behebung sind Tiefbauarbeiten erforderlich. Wir gehen davon aus, dass die Störung heute am Spätnachmittag behoben ist“, schreibt die Telekom dazu knapp auf Nachfrage am Freitag.

Internetausfall behoben: Das sollen Kunden tun, wenn es trotzdem nicht klappt.

Allgemein werde empfohlen, falls Kunden nach der Behebung der Störung wider Erwarten nicht telefonieren oder im Internet surfen können, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten. In den meisten Fällen wähle sich das Gerät dann korrekt ein. Wenn auch das wider Erwarten nicht helfe, sollten die betroffenen Kunden bei der Hotline anrufen, damit die Leitung durchgemessen werde.

Den Service erreichen sie an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer Tel. (0800) 330 1000. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, könnten die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser würde beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten. acs

In Burscheid gab es am späten Abend einen Brand in einem Schaltkasten.