Wie weit ist Wermelskirchen beim Ganztagsanspruch?

Freie Wähler und Bürgerforum fordern einen Sachstandsbericht.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf treibt die Fraktionen Freie Wähler (ehemals WNK/UWG) und Bürgerforum (BüFo) um. Die Fraktionsvorsitzenden Henning Rehse und Oliver Platt stellen für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen entsprechenden Antrag für Sachstandsbericht zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf eine ganztägige Betreuung an Grundschulen der ersten Jahrgangsstufe ab August 2026.

„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Eltern bei Betreuungsproblemen auch während der Grundschulzeit zu unterstützen und ihnen frühzeitige Planungssicherheit zu verschaffen“, schreiben die Antragssteller.

Sie möchten zum einen wissen, welche gesetzlichen Regelungen es aktuell gibt und wie der Sachstand der Ganztagsbetreuung in Grundschulen hinsichtlich der Finanzierung aussieht. „Ferner würden wir gerne erfahren, welche Auswirkungen es für die Stadt hat, wenn sie den gesetzlichen Anspruch auf die Ganztagsbetreuung nicht oder nicht rechtzeitig anbieten kann, sei es wegen Personalmangels oder weil die entsprechenden notwendigen Räumlichkeiten nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen“, heißt es weiter.

Auch sei interessant, wie die entsprechende Haltung sowie die Entscheidung auf bundes- und landespolitischer Ebene dazu aussehe.

Für die Antragsstellerergeben sich viele Fragen

„Um die hervorragende Qualität der Ganztagesbetreuung in unseren Grundschulen weiterhin sicherzustellen, ist es uns wichtig, frühzeitig die Maßnahmen für die Realisierung des Rechtsanspruchs ab August 2026 zu evaluieren und entsprechend umzusetzen“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden.

„Für die Qualität in der Ganztagsbetreuung müssen hochwertige pädagogische Angebote mit den Kooperationspartnern abgestimmt sein.“ Ebenso sei es wichtig festzustellen, „inwieweit weitere Räume und ergänzende Infrastruktur an den Schulen geschaffen werden müssen.“

Mit dem Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung an Grundschulen der ersten Jahrgangsstufe ab 2026 seien höhere Anmeldezahlen zu erwarten. Der Bedarf würde stetig steigen und damit auch der Bedarf an Räumlichkeiten und qualifiziertem Personal. Dazu komme, „dass entsprechende Ansätze in den Haushalten abgebildet werden müssen“, heißt es weiter. „Hier stellen sich Fragen. Etwa: Kann eigenes Personal ausgebildet werden? Pädagogisches und weiter qualifiziertes Personal ist bereits jetzt nur sehr schwer zu finden. Kann die Arbeit in der Ganztagsbetreuung attraktiver gestaltet werden?“