Fußgänger auf der A1 von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Einsatz

+ © Roland Keusch Nach dem Unfall auf der A1 staut sich der Verkehr in Richtung Köln. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Kratz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Kratz schließen

Wermelskirchen. Auf der Autobahn 1 ist am Morgen ein Fußgänger von einem Lastkraftwagen tödlich verletzt worden. Sieben Kilometer Rückstau bis zur Raststätte Remscheid.

Wie eine Sprecherin der Kölner Autobahnpolizei bestätigt, war am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zwischen Wermelskirchen und Burscheid in Richtung Köln ein Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der A1 geraten und von einem Lkw erfasst worden. Dabei wurde die Person tödlich verletzt. Ein Pkw steht in der Nähe des Unfallortes auf dem Seitenstreifen.

An der Unfallstelle ist derzeit nur ein Fahrstreifen frei. Es kommt zu Stau und Verzögerungen. Autofahrer müssen sich auf eine Fahrzeitverlängerung von 30 Minuten einstellen. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist laut Polizei noch unklar. Ein Spezialteam der Polizei ist im Einsatz, um die Unfallursache zu klären. -kaz-

Weitere Blaulichtmeldungen