Frühere Schließung: Sommerpause im Quellenbad

Wermelskirchen. Weil sich Teile der Deckenverkleidung gelöst hatten und teilweise wieder befestigt oder entfernt werden mussten, ist das Hallenbad am Quellenweg einige Tage früher in die Sommerpause gestartet. Wie die Stadtverwaltung Wermelskirchen erklärt, werden die notwendigen Folge-Arbeiten an der Decke während der jetzt angetretenen Schließungszeit im Laufe der Sommerferien im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der Deckenstatik durchgeführt. sng