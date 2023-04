Beim Tanzball sind Freude und Geselligkeit wichtiger als perfekte Schritte

Menschen mit und ohne Demenz haben am Samstag gemeinsam Spaß.

Wermelskirchen. Nach einem Begrüßungssekt nimmt Stefan Kleinstück die Besucherinnen und Besucher mit auf eine getanzte Weltreise. Von Wien über London geht es nach Rio und Kuba. Bei Walzer und Foxtrott soll die Begeisterung der Tänzerinnen und Tänzer geweckt werden.

Zu einer festlichen Tanzveranstaltung für Menschen mit und ohne Demenz lädt die Fachstelle „Älter werden“ in Kooperation mit der Stabstelle Demografie, Inklusion und Ehrenamtskoordination, dem Arbeitskreis ReVivio und dem kreisweiten Netzwerk „Wir kommen in Bewegung“ für Samstag, 29. April, um 15 Uhr ins Bürgerzentrum in Wermelskirchen ein.

Schirmherr des Tanzballs ist Norbert Galonska, zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Platzreservierungen und weitere Informationen in Bezug auf Mobilität beantwortet Sabine Salamon, Fachstelle „Älter werden“. Der Eintritt inklusive des Begrüßungssektes ist frei.

Kontaktdaten von Sabine Salamon

Tel. (0 21 96) 7 10-5 51

E-Mail: s.salamon@wermelskirchen.de

Wichtig: Aufgrund einer Lauf-Veranstaltung ist die Telegrafenstraße für Kraftfahrzeuge an diesem Tag zeitweise gesperrt. Das Bürgerzentrum ist über den Brückenweg und den Haupteingang des Rathauses erreichbar. Die Tiefgarage des Rathauses, mit Zufahrt über den Brückenweg, ist einschließlich der unteren Ebene zugänglich. In Absprache kann ein Fahrdienst organisiert werden.

Musik verbindet und bewegt alle Menschen im Saal

Ob alleine oder mit einem Tanzpartner: Beim Tanzball ist jede und jeder auf der Tanzfläche willkommen. Im Vordergrund stehen nämlich Spaß, Freude und Geselligkeit statt Perfektion von Tanzschritten. Musik verbindet und bewegt alle.

Das Besondere ist der Raum, die Atmosphäre, die feierliche Stimmung. Dieses Format eines inklusiven, offenen festlichen Tanzballes im Bürgerzentrum ist neu. Das Organisationsteam freut sich, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu ermöglichen, dieses Angebot kennenzulernen und sie damit zu begeistern.

Stefan Kleinstück ist seit vielen Jahren bekannt. Von 2005 bis 2018 war er Koordinator des Demenz-Servicezentrums Region Köln und südliches Rheinland, der Macher der Initiative „Wir tanzen wieder!“ – Tanzen für Menschen mit und ohne Demenz in Tanzschulen (2007 bis 2018) und seit 2019 ist er Initiator von „Tanzen! Tanzen! Tanzen!“ Er ist Hobby-Tänzer, Tanz-Motivator und Flashmob-Aktivist, Fachreferent, Moderator, Autor und tritt als Tanz-Clown Pfiffikuss auf.

Die Förderung des Tanzballs erfolgt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit.

www.gkv-buendnis.de