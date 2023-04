„Frejraum“: Streetworker hat jetzt eigene Räume

Streetworker Torben Faubel hat jetzt ein Domizil in der Thomas-Mann-Straße 6.

In der Thomas-Mann-Straße 6 sind Jugendliche immer willkommen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Begriff klingt sperrig: „Anlaufstelle der aufsuchenden Jugendarbeit in Wermelskirchen“. Das empfanden auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Thomas-Mann-Straße 6 einen neuen Platz finden wollen, so.

Ein passenderer Name war jedoch schnell gefunden: „Frejraum“. Geschrieben mit „J“ für „Jugendarbeit“. Sozialarbeiter Torben Faubel (34) will dort als Mitarbeiter im Tätigkeitsfeld der aufsuchenden Jugendarbeit ab sofort Ansprechpartner für alle jungen Menschen in Wermelskirchen sein.

Am Samstag, 22. April, wird nun die Anlaufstelle „Frejraum“ um 14 Uhr offiziell eingeweiht. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr. Seit der Sozialarbeiter im vergangenen Juni seinen Job angetreten hat, war die Stadt auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten für die aufsuchende Jugendarbeit.

Die beiden Räume mit kleiner Küchenzeile und gemütlichen Sofas, die sich auf etwa 35 Quadratmeter verteilen, seien ein Glücksfall, sagt Torben Faubel: „Die Lage ist perfekt: mitten in der Innenstadt, mit dem Jugendfreizeitpark und allen Schulen in der Nähe.“

Ein neuer Jugendtreffsoll es nicht werden

Ein neuer Jugendtreff soll „Frejraum“ jedoch nicht werden. „Es ist vielmehr eine Ergänzung zu den bestehenden Angeboten in der Stadt und ein Ort für niedrigschwellige Angebote.“

Neben der Möglichkeit für Beratungsgespräche sollen auch Workshops angeboten werden, „die wir aus den Ideen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kreieren“, kündigt Torben Faubel an. So ist auch die Idee der Ausstellung „Augenkontakt“ entstanden, die noch bis Ende Mai in den Räumlichkeiten gezeigt wird. Sechs junge Künstlerinnen und Künstler im Alter von 14 bis 16 Jahren haben ihre Werke zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie auch Jugendfreizeitpark erhält neue Aufenthaltsfläche Jugendfreizeitpark erhält neue Aufenthaltsfläche Neuer Streetworker will skaten lernen Neuer Streetworker will skaten lernen

Geplant ist, dass im „Frejraum“ noch mehr kreative Gemeinschaftsaktionen auf die Beine gestellt werden. „Demnächst werden wir auch einen Foto- und Videoworkshop anbieten“, sagt Torben Faubel, der stets ein offenes Ohr für Anregungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat.

Auf diese Anregung hin sind übrigens auch die beiden Workshops am 3. und 10. Juni entstanden, die im Rahmen des „Kulturrucksacks“ für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren stattfinden: Im Projekt „DIY Siebdruck und Holzringe“ geht’s um das Up- und Recycling alter Skateboard Decks und darum, alte Kleidung durch Siebdruck neu zu gestalten und aufzuwerten.

Anmeldungen sind per Mail an Torben Faubel möglich: t.faubel@wermelskirchen.de