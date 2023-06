Freie Wähler wollen Cannabis verbannen

Wermelskirchen. Die Freien Wähler sorgen sich um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Vertreibung von Cannabis. „Trotz einer nicht ganz eindeutig geklärten Rechtslage schreitet die Aufstellung von Cannabis-Verkaufsautomaten für Nutzhanf rasend schnell voran“, schreibt Jan Paas von den Freien Wählern in einem Antrag, der in die Stadtratssitzung am 19. Juni eingebracht werden soll.