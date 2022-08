Frau will rollendes Auto stoppen und wird schwer verletzt

Unfall

Eine 43-Jährige stellte ihr Auto ab, als der Wagen sich auf abschüssiger Straße selbstständig machte.

Wermelskirchen. Eine 43-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Friedensstraße in Wermelskirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr.

Die Frau hatte ihren Wagen bei leichtem Gefälle am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Nachdem sie ausgestiegen war, rollte ihr Auto plötzlich vorwärts das Gefälle hinab. Ein Zeuge machte die Frau darauf aufmerksam. Die 43-Jährige rannte sofort los und versuchte, die Fahrertür zu öffnen, um den Wagen durch Betätigen der Handbremse zu stoppen.



Dabei wurde sie zwischen ihrem rollenden Pkw und einem auf der anderen Straßenseite geparkten BMW eingeklemmt und schwer verletzt. Sie konnte erst mit Hilfe der alarmierten Rettungskräfte aus ihrem Kia befreit werden.

Mit einem Rettungswagen kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Pkw beträgt insgesamt circa 12.000 Euro. red

