„Es kann nicht normal werden, wenn meine Freunde weiterhin sterben“

Aufwachen in Wermelskirchen, in Gedanken in der Ukraine: Lana Martova floh vor gut einem Jahr vor dem Krieg. Wie sich ihre Sicht in den vergangenen Monaten verändert hat.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Im März 2022 läuft der Angriff Russlands auf die Ukraine seit einigen Wochen. Damals kann niemand vorhersagen, ob es die Ukraine noch lange geben wird. In der Folge flüchten viele hunderttausend Menschen vor Bomben und Invasionstruppen. Lana Martova ist eine von ihnen.

Sie hat in Wermelskirchen eine Unterkunft bekommen – im Interview hatte die junge Frau damals über ihre Flucht, ihre Perspektiven und den Blick auf ihr kriegsgebeuteltes Land erzählt. Wie ist es der heute 21-Jährigen in den vergangenen Monaten ergangen? Wir haben uns noch einmal mit ihr unterhalten.

„Die Hauptentwicklung ist, dass ich reifer geworden bin, dass ich damit begonnen habe, die Welt anders zu betrachten“, sagt sie nachdenklich. Es habe sich viel um sie herum verändert – aber auch in ihr. „Ich habe gelernt, wie es ist, an zwei Orten gleichzeitig zu sein – morgens in Deutschland aufwachen und alltägliche Dinge zu erledigen, aber gleichzeitig mit dem Herzen und den Gedanken in der Ukraine zu sein“, sagt sie.

Lana Martova will zurück, in ihrer Heimat eine Zukunft aufbauen

Damals hatte Lana Martova noch gesagt, dass sie ihre Zukunft in Deutschland sieht – das hat sich ebenfalls geändert, sagt sie. „Ich bin den Deutschen und der Bundesregierung sehr dankbar für alles, was sie für mich und Millionen von Menschen wie mich getan haben. Und für viele meiner Mitbürger wird Deutschland sicherlich zur neuen Heimat werden. Ich aber werde meine nächste Reise nach Hause und für immer machen – um dort meine Zukunft aufzubauen. Ich will dort meine ersten Schritte als erwachsene Frau machen“, sagt sie.

Dazu passt, dass sie mittlerweile ihr Studium der Internationalen Beziehungen beendet hat. „Ich habe vor ein paar Wochen mein Diplom bekommen“, sagt sie stolz. Und ergänzt: „Meine Eltern sind sehr stolz auf mich.“

Die Familie kümmert sich um verwundete Körper und Seelen

Sie selbst sei wiederum ebenfalls stolz auf ihre Familie, die in der Ukraine geblieben sei. „Meine Mutter kümmert sich als Freiwillige in einem Militärkrankenhaus um unsere verletzten Soldaten, meine Mutter heilt verwundete Körper, mein Vater verwundete Seelen. Er hat auch in der Kirche zu predigen begonnen, um Menschen mit Behinderungen zu helfen – und meine Familie hat Flüchtlinge aus Bachmut in ihrem kleinen Landhaus aufgenommen“, erzählt die 21-Jährige.

Es kann nicht normal werden, wenn meine Freunde weiterhin sterben.

Auch wenn es schwierig klingen mag – die Frage, ob man nach mehr als einem Jahr des Krieges von einer „Gewöhnung“ daran sprechen kann, stellt sich vielleicht. Nicht jedoch für Lana Martova. „Krieg wird unter keinen Umständen etwas Normales werden. Ein Teil der Ukraine kämpft gegen das Böse, der andere Teil begräbt seine Helden – und das kann niemals und nirgends normal sein“, sagt sie. Es könne gar nicht normal werden, wenn ihre im Krieg gefallenen Klassenkameraden begraben werden müssten – „wenn meine Freunde weiterhin sterben“.

Lana Martova ist erst vor kurzer Zeit noch einmal in ihrer Heimat gewesen. Sie habe bei dieser Reise Verwandte und Freunde besuchen können – und einen gewaltigen Kontrast feststellen müssen. „Es ist ein Unterschied, sein Land in den Nachrichten im Fernsehen zu sehen – und dann direkt vor Ort zu sein. Das ist für mich immer enorm emotional“, sagt sie nachdenklich.

Jede Rückkehr bringt eine riesige Menge positiver Emotionen mit sich. „Mir fällt es schwer, diesen Sturm der Gefühle zu vermitteln. Man hat auf der langen Reise viel Zeit, um alle möglichen Emotionen und Ängste zu durchleben – aber, sobald man dann dort ist und alles mit eigenen Augen sehen kann, die Freunde, die Familie, meine Heimatstadt Kiew, dann vergeht alles sofort, und das Herz wird ruhig“, sagt die junge Frau.

In Wermelskirchen ist Lana Martova vor 16 Monaten in eine Unterkunft in Stumpf eingezogen, die Familie ihres Freundes ist schon kurz vorher dort untergekommen. „Wir wohnen immer noch dort, auch wenn es zwischenzeitlich die Möglichkeit gegeben hat, in eine Wohnung näher am Stadtzentrum umzuziehen“, sagt sie.

Sie habe die Ruhe und Beschaulichkeit in Stumpf sehr schätzen gelernt – und habe nie woanders wohnen wollen. „Auch die Familie meines Freundes und ich sind in den vergangenen Monaten viel näher zusammengewachsen – wir beginnen jeden Morgen gemeinsam mit einer Tasse Kaffee“, sagt Lana Martova.

Die junge Frau hat sich das positive Denken bewahren können – trotz des Krieges, trotz der Angst und auch der Trauer um Freunde und Verwandte. „Ich weiß genau, wie wichtig diese Fähigkeit für mich ist, denn wie sagt man so schön: Auch nach der dunkelsten Nacht kommt die Morgendämmerung“, sagt sie.

Ich möchte dasselbe glückliche und fröhliche Mädchen bleiben, das ich vor dem Krieg war.

Dennoch bleibe die Frage, als welche Persönlichkeit man nach den vielen Prüfungen, die jeder Mensch bestehen müsse, herauskommen werde. „Ich möchte dasselbe glückliche und fröhliche Mädchen bleiben, das ich vor dem Krieg war. Klar, es gibt auch Momente der Verzweiflung – aber das ist normal. Ich möchte mir die Kraft bewahren, meine innere Welt in Frieden und Gleichgewicht zu halten“, sagt Lana Martova.

Hintergrund

Flucht: In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Zählung der UN-Flüchtlingshilfe etwa 8,2 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Europa geflohen – der Großteil von ihnen sind Frauen und Kinder.

Ukraine: In der Ukraine selbst sind etwa fünf Millionen Menschen auf der Flucht, 17,6 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Krieg: Mit dem Angriff am 24. Februar 2022 begann der bis heute andauernde Krieg Russlands gegen das Nachbarland.