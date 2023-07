Feuerwehrleute aus Loches waren wieder zu Gast

Vier Jahre lang mussten die Besuche wegen der Corona-Pandemie ausfallen, nun konnten die Brandbekämpfer französischen Kollegen wieder nach Deutschland reisen.

Wermelskirchen. Vier Jahre lang mussten die Besuche wegen der Corona-Pandemie ausfallen, nun konnten die Brandbekämpfer der Feuerwehr Wermelskirchen ihre Kollegen aus Wermelskirchens französischer Partnerstadt Loches wieder zur „Jumelage“ empfangen. Der Zeitpunkt hätte passender kaum sein können, denn die Partnerschaft der beiden Feuerwehren besteht seit 45 Jahren.

Die Anreise der Gäste aus Loches dauerte aufgrund der Verkehrslage rund um Orléans und Paris zwar etwas länger als erwartet, aber dafür war das „Hallo“ in Wermelskirchen nach der Ankunft umso größer. Bei Kaffee und Kuchen wurde die beendete Zwangspause durch Corona gefeiert, bevor sich die Gäste in ihren Unterkünften bei Wermelskirchener Gastfamilien ein wenig von der Reise, die morgens um 4 Uhr in Loches begonnen hatte, erholen konnten. Schließlich stand abends im Feuerwehrgerätehaus Tente ein geselliger Abend an, bei dem sich die Freunde beider Feuerwehren austauschen konnten. Als Ehrengäste waren der ehemalige stellvertretende Stadtbrandmeister Fritz Molitor mit Ehefrau Brigitte sowie Anne Thiel, Ehefrau des ehemaligen Stadtbrandmeisters Peter Thiel, mit Sohn Falk und Marlene Mertens dabei. Alle drei Familien waren viele Jahre sehr aktive Teilnehmer der „Jumelage“.

Tags darauf ging es für die aus 24 Personen bestehende Runde zeitig los nach Bonn, um das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu besuchen. Nach einem Tag mit interessanten Eindrücken im Museum ließ es sich die Gruppe am Gerätehaus Tente bei einem leckeren Abendessen, das die Verpflegungseinheit der Löschgruppe Dhünn zubereitet hatte, gutgehen.

Ein Highlight wartete dann am dritten Tag des Besuchs auf die Besucher aus Loches: Nach einem Brunch ging es von Tente aus zu Fuß zur Baustelle des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Dabringhausen.

Den Gegenbesuch der Wermelskirchener Feuerwehrleute in Loches im Juni 2024 verabredeten die „Jumelage“-Freunde noch vor der Abreise der Franzosen. sng