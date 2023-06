Kitas machen sich stark für Familien

Die Einrichtungen Danziger Straße, Forstring und Jahnstraße wurden erneut als Zentrum zertifiziert. Sie arbeiten schon lange erfolgreich zusammen.

Wermelskirchen. Was macht ein Familienzentrum aus? Bei dieser Frage sprudelt es nur so aus den Kita-Leitern Daniela Leocata (Kita Forstring), Katrin Oberberg (Kita Danziger Straße) und Roger Münster (Kita Jahnstraße) heraus. Dazu fällt den Pädagogen einiges ein. „Beratungsangebote für Eltern“, sagt beispielsweise Katrin Oberberg. „Niederschwellig müssen sie sein und für alle erreichbar“, ergänzt Roger Münster. Und: „Wir profitieren von vielen Kooperationspartnern wie der Familienberatungsstelle, der AOK oder der Volkshochschule“, unterstreicht Daniela Leocata.

Seit 2007 bilden die drei Kitas das Familienzentrum „Ja? Dann“– und gerade haben sie die Urkunde zur Rezertifizierung entgegengenommen, die wieder vier Jahre gültig ist. 250 Kinder von unter zwei Jahren bis sechs Jahren besuchen die drei Einrichtungen. Sie werden betreut und pädagogisch angeleitet von rund 45 Erzieherinnen und Erziehern. Und: Die Einrichtungsleitungen ziehen an einem Strang, initiieren gemeinsame Veranstaltungen. Zum Beispiel ein gemeinsames Zirkusprojekt und das Familienfest im Mai, das bei Eltern und Kindern so wunderbar ankam.

Finanziell möglich machte das alles ein Sonderzuschuss vom 20.000 Euro vom Land Nordrhein Westfalen für ein dreigliedriges Familienzentrum. „Wir bemühen uns natürlich auch weiterhin um Fördergeld, glauben aber nicht, dass es eine so hohe Summe jetzt regelmäßig gibt“, bleibt Jugendamtsleiterin Barbara Frank realistisch.

2007 war das Familienzentrum eins der Pilotprojekte

Zusammengewachsen sei man als Team mit den Jahren, berichten die drei Einrichtungsleiter. „Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge unseres Familienzentrums im Jahr 2007“, sagt Daniela Leocata. „Ich war damals selbst noch an der Danziger Straße beschäftigt und wir waren eines der Pilotprojekte in Nordrhein Westfalen.“ Zu Gast in Wermelskirchen war seinerzeit deshalb auch der damalige Familienminister Armin Laschet.

Seitdem ist viel passiert; und das Familienzentrum „Ja? Dann!“ hat sich neben einigen anderen in Wermelskirchen gut etabliert. „Es gibt Zentren, die sich zusammengeschlossen haben, aber auch einzelne, wie etwa das Familienzentrum Dabringhausen“, erklärt Barbara Frank.

Katrin Oberberg betont: „Familienzentren sind ja eigentlich ein Angebot für die ganze Familie. Aber von den kostenlosen Beratungen und Projekten profitieren natürlich vor allem auch jene, die vielleicht noch mal besonderen Bedarf haben.“ Beispielsweise Familien mit bevorstehender Scheidung, Alleinerziehende oder Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund.

Nach der Pandemie gibt es andere Bedürfnisse

Die Angebote sind kostenlos und niederschwellig. So bietet beispielsweise die Familienberatungsstelle regelmäßig Sprechstunden in den Kitas an, die die Eltern wahrnehmen können. Es gibt Ernährungskurse, Beratung für die Zeit vor der Einschulung oder nach der Kindertagespflege.

Der Bedarf sei von Anfang an vorhanden gewesen. Nach der Corona-Pandemie habe sich der aber noch mal verändert. „Uns ist aufgefallen, dass sich nach der Pandemie viele Familien eingeigelt haben“, berichtet Roger Münster. Dass es oft vieler Einladungen bedürfe, bis Familien an Festen oder Veranstaltungen teilnehmen würden. „Das war vorher anders.“

Besser laufen könnten nach Ansicht des Leitungsteams auch die Nachbarschaftstreffen am Begegnungszentrum Wielquartier. „Da haben wir schon oft angeklopft, wollten Senioren mit Kindern zusammenbringen“, sagt Katrin Oberberg. „Wir machen im September noch mal einen Anlauf.“

Zunächst freuen sich aber alle über die erfolgreiche Rezertifizierung: „Wir gehören einfach zusammen. Und das leben wir inzwischen auch in allen drei Einrichtungen ganz aktiv.“

Hintergrund

Die Familienzentren organisieren und vermitteln viele Hilfsangebote, die das Wohlergehen von Familien stützen und für Eltern und Kinder niederschwellig erreichbar sind. Sie bieten zum Beispiel offene Sprechstunden für Erziehungs- und Familienberatung an. Davon profitieren vor allem auch Familien in besonderen Lebenslagen wie Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Gemeinsam Stark

Familienzentren gibt es seit über 15 Jahren in Nordrhein Westfalen. Sie sind neben dem Betreuungsangebot der Kitas eine wichtige Bereicherung, vor allem für Familien, die aufgrund ihrer Lebenssituation noch einmal besonderen Bedarf an Unterstützung haben.

Es gibt beispielsweise Sprechstunden von Beratungsstellen, die die Familien kostenfrei und unverbindlich wahrnehmen können. Dass die Kitas Danziger Straße, Jahnstraße und Forstring sich seinerzeit zusammengeschlossen haben und jetzt ein großes Zentrum bilden, ist für alle Beteiligten von Vorteil: für die Familien, weil es dadurch mehr Angebote geben kann und auch für das Team, das nach eigener Aussage vom gegenseitigen Austausch profitiert.

Das große gemeinsame Familienfest Anfang Mai hat gezeigt, wie stark der Zusammenhalt des Dreierteams ist und was daraus Tolles entstehen kann. Deshalb auf ein neues, mit frisch gedrucktem Zertifikat als Familienzentrum.