Im städtischen Familienzentrum steht am 6. Mai ein großes Fest an

Eine Bimmelbahn verbindet die Kitas.

Wermelskirchen. Eine Idee kam zur anderen. Und so wurde aus dem eigentlich geplanten Tag der offenen Tür in den drei städtischen Kindertagesstätten – Danziger Straße, Jahnstraße und Forstring – ein großes Familienfest. Es wird am 6. Mai stattfinden. Verbunden werden die Einrichtungen durch eine Bimmelbahn, die kostenfrei vom Schwanenplatz zum Forstring fährt und wieder zurück.

„Und weil die Stadt dieses Jahr 150 Jahre Stadtrechte feiert, finden wir solch ein großes Fest auch angemessen“, sagt Daniela Leocata, die Leiterin der Kindertagesstätte Forstring.

„Leisten konnten wir uns das, weil wir im vergangenen Jahr 20 000 Euro als Sonderzuschuss vom Land für ein dreigliedriges Familienzentrum bekommen haben“, sagt Roger Münster, der die Kindertagesstätte Jahnstraße leitet. „Davon haben wir im vergangenen Jahr das Zirkus-Projekt finanziert und den Rest stecken wir jetzt in unser Fest.“

Und davon profitieren die Kinder, wenn man sich das Programm in den Kindertagesstätten anschaut. Bürgermeisterin Marion Lück wird Grußworte in der Kindertagesstätte Forstring um 11 Uhr sprechen, dann geht es um 11.10 Uhr weiter mit der Musikschule on Tour. Und um 13 Uhr beginnt die Kinder-Mit-Mach-Konzert Party mit Marie und Zoe von der Donikkl Crew. Nach einer Pause geht es um 14 Uhr mit der Tanzparty weiter. Die Tanzgarde Dhünnsche Jecken treten um 15 Uhr auf und um 15.30 Uhr Nataly mit ihrer Zaubershow und Luftballons Modellierung.

Bewegungs-Parcours, Glücksrad und Sprach-Rate-Spiel

Außerdem werden ein Bewegungs-Parcours, ein Glücksrad und ein Sprach-Rate-Spiel initiiert. „In unserer Kita bekommen die Familien, in der Caféteria Kaffee, Kuchen und Getränke“, sagt Daniela Leocata. „Die Cafeteria wird von den drei Elternbeiräten unserer Einrichtungen organisiert. Sie spenden den Kuchen und haben auch schon einen Standplan aufgestellt. Hier sind noch weiße Flecken. Wenn also jemand Lust hat, ehrenamtlich mitzuarbeiten, ist er herzlich willkommen.“

In der Kita Danziger Straße geht es ebenfalls um 11 Uhr los mit Natalys Luftballon-Modellierung. Um 12 Uhr tritt das Theater Hempels auf. Eine weitere Vorstellung folgt um 15.30 Uhr. Dann können Kinder und Erwachsene eine Licht- und Schattenwerkstatt erleben und ein Pustespiel und Buttons drucken. Das Nostalgie-Karussell wird endlos seine Runden drehen.

In der Kita Jahnstraße spielt um 11.15 Uhr und um 14.45 Uhr das Figuren-Theater „Grüffelo“. Um 13 Uhr wird Nataly Luftballons modellieren. Außerdem können die Kinder geschminkt werden, es gibt eine Hüpfburg und einen Sinnes-Parcour. „Wer Spießbraten, Pommes oder Hühnerbollen, Pizza und Salat essen möchte, der findet bei uns das richtige“, sagt Roger Münster. „Die Bons für 50 Cent das Stück gibt es im Eingangsbereich aller drei Kitas“, sagt Daniela Leocata.

Die drei Kindertagesstätten bilden zusammen das städtische Familienzentrum, das alle vier Jahre zertifiziert werden muss. „Wir warten jetzt auf die Urkunden“, sagt Roger Münster. 250 Kinder von unter zwei Jahren bis sechs Jahren besuchen die Einrichtungen. „Sie werden betreut und pädagogische angeleitet von rund 45 Kolleginnen und Kollegen“, ergänzt Daniela Leocata. Die Kitas arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. „Wir wollen den Eltern helfen, ihre Kinder sehr gut durchs Leben zu begleiten“, sagt Roger Münster.

Familienfest

Am Samstag, 6. Mai, feiert das Familienzentrum mit ihren drei Kitas – Danziger Straße, Jahnstraße und Forstring – ein großes Familienfest von 11 bis 17 Uhr. Damit die Eltern ihre Wagen zu Hause stehenlassen können, verkehrt eine Bimmelbahn vom Schwanenplatz zum Forstring.