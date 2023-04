Es gibt mehr offene Stellen als Bewerber

Die wirtschaftliche und die demografische Entwicklung zeigt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die wirtschaftliche und die demografische Entwicklung zeigen nach wie vor Auswirkungen auf dem Ausbildungsmarkt. Diese Bilanz ziehen die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln sowie die Kreishandwerkerschaft Bergisch Land.

Die Zahl der Bewerber, die sich bis zum 31. März auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben, habe sich demnach stabilisiert. Aber: Auf der Stellenseite haben die Unternehmen demgegenüber erneut mehr Ausbildungsplätze an die Agentur für Arbeit gemeldet als zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Die Wermelskirchener Geschäftsstelle der Arbeitsagentur registrierte im Halbjahr 2022/23 239 Bewerber für einen Ausbildungsplatz (plus 0,8 Prozent gegen Vorjahr). Darunter sind 128 Bewerber unversorgt, was ein Minus von 8,6 Prozent gegenüber dem 31. März 2022 bedeutet.

Demgegenüber waren in Wermelskirchen 208 Berufsausbildungsstellen gemeldet (plus 8,3 Prozent), von denen 153 (plus 17,7 Prozent) unbesetzt sind.

Wie viele unversorgte Bewerber gibt es noch?

Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur (Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen) haben die Arbeitgeber insgesamt 3044 Ausbildungsstellen an die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach gemeldet. Das sind 120 (4,1 Prozent) mehr als im Vorjahr (2924) und sogar 350 Stellen (13,0 Prozent) mehr als zum 31. März 2021. Gleichzeitig haben in 2023 insgesamt 2801 Bewerber für eine Ausbildungsstelle die Dienste der Agentur in Anspruch genommen – 24 oder 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr (2777).

Derzeit gibt es noch 1539 unversorgte Bewerber, 37 oder 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Parallel dazu sind noch 2030 Ausbildungsstellen unbesetzt – 179 oder 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Statistisch kommen aktuell auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 93 Bewerber – 2022 waren es 96 und im Jahr 2021 waren es noch 106.

„Die Entwicklungen in Rhein-Berg und Leverkusen sind grundsätzlich positiv. So ist sowohl die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber als auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in beiden Regionen gestiegen“, kommentiert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die Zahlen.

Gewünschte und angebotene Ausbildungsstellen passen nicht immer überein

Was leider etwas fehle, sei die Passung zwischen den gewünschten und den angebotenen Ausbildungsstellen. Dies führe dazu, dass sowohl die Zahl der unversorgten Bewerber als auch die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen derzeit über dem Vorjahr liegen.

Konkrete Zahlen nennt die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land zum Start des Ausbildungsjahres 2023 ganz bewusst nicht, auch wenn sich momentan im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus bei den eingetragenen Ausbildungsverträgen abzeichnet.

„Valide Zahlen zu nennen, ist schwierig, da wir uns bei den Abschlüssen von Ausbildungsverträgen gerade im Frühjahr in einem dynamischen Prozess befinden. Das heißt, dass schon morgen zusätzliche Ausbildungsverträge abgeschlossen worden sein können. Es ist in diesem Bereich also nur eine Momentaufnahme möglich“, erläutert Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land.

Bislang wurden im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Köln 1204 neue Ausbildungsverträge in den insgesamt fast 200 Berufen in Industrie, Handel und Dienstleistung vereinbart, das sind rund 9,3 Prozent oder 102 Verträge mehr als zum Vorjahresstichtag.