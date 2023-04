Er begegnet täglich dem Tod

Rouven Mohring berichtet aus seinem Leben als Bestatter: Was zuversichtlich, und was nachdenklich macht.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wenn man Rouven Mohring fragt, was er nach einem Tag in seinem herausfordernden Beruf mit nach Hause nimmt, dann muss der 28-Jährige nicht lange überlegen: „Dankbarkeit“, sagt der Wermelskirchener, der Ende Februar erfolgreich seine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft im Bestattungshaus Andriessen abgeschlossen hat. „Ich weiß jetzt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich gesund neben meiner Frau und meinem kleinen einjährigen Sohn aufwachen darf.“

Zweieinhalb Jahre dauerte seine Ausbildung – er konnte sie aufgrund guter Leistungen verkürzen. Es ist bereits seine zweite. Nach der Schule schloss er als Jahrgangsbester eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ab. „Ich habe danach mit meiner Frau für zwei Jahre eine Bibelschule besucht und jobbte dann in einem Betrieb für Garten- und Landschaftsbau“, erzählt er.

Ihm sei eine Zeit lang noch nicht klar gewesen, wo er beruflich hin möchte. Bis Udo Andriessen, der Inhaber des Bestattungshauses, ihn ansprach. „Wir kannten uns, und ich fragte ihn, ob denn Bestatter nichts für ihn wäre“, berichtet der Chef. Nach einem Praktikum sei für Rouven Mohring klar gewesen, dass er die Ausbildung beginnen würde.

Gleichwohl schon am Anfang seiner Ausbildungs-Reise klar war, dass der Job auch Bilder und Situationen mit sich bringt, die nicht für jede und jeden geeignet sind. „Es sind ja nicht nur 90-Jährige, die friedlich eingeschlafen sind, die wir bestatten“, sagt Udo Andriessen.

Wann ruft die Polizei einen Bestatter?

„In der ersten Zeit der Ausbildung habe ich zum Beispiel im Polizeidienst mitgearbeitet“, erzählt Rouven Mohring, der seinen Arbeitsvertrag bei Andriessen bereits unterschrieben hat. Wenn ein Mensch stirbt, ruft normalerweise eine nahestehende Person einen Bestatter an.

Bei Unfällen, Straftaten und Selbsttötungen sind aber die Ordnungsbehörden zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Hygiene oft in Zugzwang. Sie können dann nicht abwarten, bis die Angehörigen ermittelt wurden. Deshalb ruft die Polizei dann einen Bestatter, der die erste Bergung der Leiche und deren Abtransport und Lagerung übernimmt.

„Das waren manchmal Menschen, die hatten schon mehrere Wochen in ihrer Wohnung gelegen“, erinnert sich Rouven Mohring. Die Bilder sind auch für ihn erschütternd. „Ich nehme sie aber nicht mit heim“, sagt er. „Ich kann das gut abkoppeln. Was mich oft mehr schockiert hat, sind die Umstände, unter denen sie lebten. Die verwahrlosten Wohnungen oder sogar Häuser. In eigentlich guten Wohngegenden.“

Welche Begegnungen stimmen den jungen Bestatter zuversichtlich?

Dann sind es aber auch ganz andere Begegnungen mit Menschen, die den jungen Bestatter wieder zuversichtlich stimmen.

Wie beispielsweise die beiden Frauen, die die Beerdigung der Freundin ihrer Mutter organisiert hatten, weil die wiederum keine Angehörigen mehr hatte. Oder die Campingfreundin, die immer gern Kölsch getrunken hatte und bei der dann auch ein Kölsch am Sarg stand.

Es gibt Situationen, da können wir mit den Angehörigen lachen, weil man sich gern erinnert.

„Es gibt auch Situationen, da können wir mit den Angehörigen lachen“, sagt der junge Bestatter. „Weil man sich gern erinnert, weil allen eine Geschichte einfällt – und weil es okay ist, wie es gerade ist. Auch wenn alle traurig sind.“

Manchmal ist es aber auch nicht okay, dass jemand verstorben ist; für die Angehörigen nicht und auch für die Bestatter eher nicht. Vielleicht, weil jemand eigentlich noch viel zu jung war zum Sterben – oder weil die Umstände, unter denen jemand zu Tode gekommen ist, einfach grausam sind. „Auch da müssen wir dann im Gespräch mit den Hinterbliebenen die richtigen Worte finden“, betont Udo Andriessen, der seit 2017 angehende Bestatter ausbildet. Er weiß, dass es Menschen gibt, die besonders gut dafür geeignet sind, wie Rouven Mohring. Und dass es auch solche gibt, für die das nicht zutrifft. „Das stellt sich meist schnell nach einigen Tagen Praktikum heraus“, sagt der Unternehmer.

Für Rouven Mohring ist klar, dass er weiter in diesem Beruf arbeiten möchte. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die ihn ein wenig nervt: „Im Freundeskreis stehe ich mit meinem Job meistens im Mittelpunkt und bekomme unzählige Fragen gestellt. Das kann schon mal anstrengend sein“, sagt er lachend.

Berufsschule

Es gibt bundesweit nur drei Berufsschulen, die angehende Bestatter unterrichten. Eine davon ist das Bergische Berufskolleg. In NRW werden die angehenden Bestattungsfachkräfte im Bergischen Berufskolleg Wipperfürth und Wermelskirchen seit dem Jahr 2004 zentral in einer Klasse unterrichtet.

Standpunkt von Anja Siebel: Der Tod gehört dazu

Der Tod – so manch einer läuft bei Ausspruch des Begriffs schon gleich davon. Und wenn jemand stirbt, dann ist das immer noch mit Attributen wie „schrecklich“, „grausam“ behaftet. Was eine Bestattung eigentlich kostet, das wissen die meisten überhaupt nicht. Und wie der oder die Nächste einmal seinen oder ihren letzten Gang antreten möchte, das wissen oft nicht nur die nächsten Angehörigen nicht, sondern nicht einmal man selbst. Weil das Thema buchstäblich tot-geschwiegen wird und auch im eigenen Kopf meist besser keinen Platz zu haben hat.

Dabei ist nichts so sicher wie der eigene Tod. Eines Tages trifft es jede und jeden von uns. Und warum sollte man dann nicht frühzeitig darüber reden, sich Gedanken machen, wie das eigene Ableben und was danach kommt auch für die Nachwelt am angenehmsten gestaltet werden kann –sofern man das selbst bestimmen kann. Ein natürlicher Umgang mit dem Tod erleichtert so manches.