Wermelskirchen – eine bunte Stadt

Mitte März 2022 kam der erste Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine in Hilgen-Neuenhaus an.

2014 hat sich die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ gegründet

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Für Dorothea Hoffrogge, Vorsitzende im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus und Koordinatorin der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“, ist eine Sache in den vergangenen fast neun Jahren ganz deutlich geworden. „Wermelskirchen ist viel bunter geworden. Der Migrationsanteil war hier immer vergleichsweise gering. Aber ich denke, dass sich die Stadt dadurch sehr zum Positiven verwandelt hat“, sagt sie.

Das Netzwerk „Willkommen in Wermelskirchen“ habe sich ebenfalls fest in der Stadtgesellschaft integriert – und man arbeite wunderbar zusammen. „Wir kennen uns untereinander, obwohl wir kein Verein sind. Und wir sind viele Menschen, die an vielen unterschiedlichen Stellen zusammenarbeiten“, sagt Dorothea Hoffrogge. Und die Menschen, die aus den verschiedenen Ländern nach Wermelskirchen gekommen seien, seien auch eine echte Bereicherung für die Stadtgesellschaft, betont sie weiter.

Sprachkurse waren zu Beginn eine Herausforderung

Dabei sei natürlich nicht alles immer ganz einfach gewesen, gerade zu Beginn, als man sich noch habe finden müssen. „Aber auch für die Geflüchteten war es teilweise schwierig, gerade in Bezug auf die Erfahrungen, die sie im Krieg in ihrer Heimat oder auf der Flucht gemacht haben“, sagt Dorothea Hoffrogge. So seien die Sprachkurse für Kinder aus der Ukraine zu Beginn eine Herausforderung gewesen. „Sie haben sich hingelegt, wenn sie ein Flugzeug oder einen Hubschrauber gehört haben“, sagt sie. Was sie indes beeindruckend finde, sei die Tatsache, dass den Ehrenamtlichen nicht die Luft ausgehe.

Die ersten Ideen für „Willkommen in Wermelskirchen“ sind im Oktober 2014 entstanden. „Damals gab es Abschiebungen – und in allen Kirchengemeinden in Wermelskirchen ist die Idee aufgekommen, dass wir wissen wollten, was bei uns in dieser Hinsicht los ist. Es gab dann ein erstes Treffen im Gemeindehaus am Markt, da waren 80 bis 100 Menschen dabei“, sagt Dorothea Hoffrogge. Der Name sei schnell klar gewesen. Ein erstes Treffen mit Geflüchteten hat dann in der Woche vor Weihnachten im katholischen Gemeindehaus stattgefunden.

Heute, rund neun Jahre später, steht das Netzwerk auf festen Beinen. „Wir sind sehr dankbar darüber, dass es noch so fest von der Stadtgesellschaft getragen wird – auch wenn es andere politische Kräfte gibt, die aber glücklicherweise hier in der Unterzahl sind“, sagt Dorothea Hoffrogge. Natürlich gebe es unterschiedliche Erfahrungen mit Geflüchteten. „Sie sind ja auch nur Menschen. Aber ich merke immer wieder eine große Bereitschaft der Menschen in der Stadt, sich mit den Geflüchteten und ihren Geschichten auseinanderzusetzen“, sagt sie.