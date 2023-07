Einbruch in Schwanenschule - Polizei sucht Zeugen

Wermelskirchen. Als Sandra Kunde, Leiterin des Offenen Ganztags der Schwanenschule, am Mittwoch gegen 7 Uhr das Gebäude am Schwanen betrat, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung. Wie Stadt und Polizei mitteilen, hatten sich zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen offenbar Unbekannte Zutritt ins Gebäude verschafft – laut Polizei vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters.