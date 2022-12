Einbruch in Kita an der Jahnstraße

Polizei sucht Zeugen

+ © Christian Beier (Symbol) Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. © Christian Beier (Symbol)

In der Nacht zum 1. Dezember wurden mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen.

Wermelskirchen. In der Nacht zum 1. Dezember sind bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Jahnstraße eingebrochen.

Am Morgen gegen 7 Uhr hat eine Mitarbeiterin bei Betreten der Räumlichkeiten festgestellt, dass zwei Notausgangstüren offen standen. Am Vortag gegen 15.15 Uhr seien laut Kitapersonal jedoch sämtliche Türen und Fenster ordnungsgemäß geschlossen worden.

Mehrere Schränke wurden offenbar durchwühlt, die Beute der Täter bestand nach einem ersten Überblick jedoch lediglich in einem geringen Bargeldbetrag.

Wie die Einbrecher in die Kindertagesstätte gelangt sind, konnte zunächst nicht eindeutig geklärt werden. Für eine Spurensuche und Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei angefordert. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.