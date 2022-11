Wermelskirchen: Einbruch in Kita

Joseph-Haydn-Straße

Am Wochenende wurde in eine Kita in Wermelskirchen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wermelskirchen. In eine Kita in der Joseph-Haydn-Straße in Wermelskirchen wurde am Wochenende eingebrochen. Das stellten am Montagmorgen, 7. November, zwei Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte fest. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Kita wurde zuletzt am Freitag, 4. November, gegen 16 Uhr ordnungsgemäß verlassen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter offenbar eine Terrassentür zu einem Gruppenraum aufgehebelt, um in die Kindertagesstätte zu gelangen. Drinnen wurde eine weitere Zimmertür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten einige Räume nach Diebesgut, Büro- und Personalraum wurden durchwühlt.

Schutz vor Einbrechern: Polizei gibt Tipps

Noch ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahl auf. Die Spurensicherung untersucht nun das Gebäude. vsn

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Rufnummer (02202) 205-0.

