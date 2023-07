Ein neuer Spielplatz für Neuenflügel

Aufbauaktion in Neuenflügel: Während die Ehrenamtlichen der Gemeinde die Spielgerüste aufbauen, bereitet Björn Stark mit seinem Team das Gelände vor.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde errichtet einen neuen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Dafür bekommt sie 11.520 Euro aus dem Leader-Fördertopf.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Der Klang des Hammers schallt durch Neuenflügel. Dazu gesellt sich das Kreischen der Säge. Und nach und nach ziehen die schweren Holzbalken aus dem Gemeindehaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde auf das Freigelände um. Hier entsteht ein neuer Spielplatz für das Viertel – mit Kletterturm, Rutsche und Schaukeln.

„Wir bauen selbst und sparen dadurch Kosten“, erklärt Silke Lissner und deutet auf die kleine Baustelle. Viele Ehrenamtliche der Gemeinde sind zum Helfen gekommen. Björn Stark hat seine professionelle Unterstützung für die Arbeiten auf dem Gelände angeboten. Es ist der zweite Wochenendeinsatz in Neuenflügel.

„Wir hoffen, dass wir am nächsten Wochenende fertig werden“, sagt Silke Lissner, die sich um die Planung gekümmert hat. Die Gemeinde hat einen hochwertigen Holz-Spielgeräte-Bausatz eingekauft. Das Schrauben, Bohren, Hämmern und Verbinden der Elemente übernehmen die Ehrenamtlichen nun selbst – streng den Vorschriften entsprechend natürlich.

Für den neuen Spielplatz wurde das Gelände begradigt

„Wir haben hier bei uns einfach den Platz dafür“, stellt Silke Lissner fest und deutet auf das weitläufige Grundstück hinter dem Haus – zwischen Hünger und Burg. Deswegen habe sich die freikirchliche Gemeinde gefragt: „Wie können die Menschen in der Nachbarschaft davon profitieren, dass es uns hier gibt?“ Die Kinder aus der Nachbarschaft seien ohnehin häufiger auf dem Gelände zu Gast – zum Basketballspielen am neuen Korb oder auch rund um die alten Spielgeräte, die inzwischen Geschichte sind.

Nun will die Gemeinde ganz offiziell einen Treffpunkt für Mädchen, Jungen und Familien schaffen. „Dafür haben wir erst mal das Gelände begradigen lassen“, erzählt Silke Lissner. Dann ist dank Björn Stark und seinem Team ein neuer Weg zur Spielfläche entstanden. „Dieser Weg ist flacher und damit auch für ältere Menschen und für Kinder besser geeignet als der steile Berg runter zum Hof“, stellt Silke Lissner fest.

Zur Krönung des neuen Geländes bauen die Ehrenamtlichen der Gemeinde nach dem Gießen der Fundamente nun die Spielgeräte auf: einen Kletterturm samt Netz und Kletterhilfen, eine Rutsche und zwei Schaukeln. „Wir haben uns die Möglichkeit offen gehalten, die Spielfläche später mal um einen Sandkasten zu erweitern“, berichtet Silke Lissner. Mit Fallschutz-Mulch wird die Fläche am Ende aufgefüllt.

Gemeinsam mit Kindern soll auch noch ein Insektenhotel entstehen

Insgesamt 18.000 Euro kostet das Projekt. 14.400 Euro davon sind laut dem europäischen Förderprogramm „Leader“ förderfähig. Das bedeutet konkret: 11.520 Euro fließen aus dem Fördertopf. Dazu kommt noch einer Spende der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse. Den Rest stemmt die Gemeinde. „Bei uns hier im Viertel gibt es noch keinen Spielplatz“, erklärt Silke Lissner, „wir freuen uns, nun unseren Beitrag leisten zu können.“

Zumal die Gemeinde die Kinder regelmäßig auch zu Aktionen einlade. Gemeinsam mit den Kindern soll nach den Sommerferien auch noch ein Insektenhotel für die Außenanlage entstehen. Eine Bienenwiese wird angelegt. Wenn dann alle Bausätze in Spielgeräte verwandelt wurden, steht noch die Abnahme des neuen Spielplatzes an – bevor die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde zur Eröffnung einlädt. Am Sonntag, 20. August, sind Gäste ab 12 Uhr bei Kaffee, kalten Getränken und Snacks willkommen – dann darf auch zum ersten Mal auf dem neuen Spielplatz getobt werden.