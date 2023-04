Auftritt mal anders: Ehrenamtler üben im Haus Eifgen Löscheinsätze

Löschzug Eipringhausen sorgte kurz vor einem Konzert für Aufsehen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Im Eifgen herrscht am Donnerstagabend mal wieder Hochbetrieb. Auf dem Fußballplatz wird trainiert und nebenan treffen bereits die ersten Gäste zum Konzert mit Layla Zoe ein. Bis zu 120 Besucher werden an diesem Abend erwartet. Parkplätze sind also nur noch schwer zu bekommen, jede Nische ist schon besetzt. Das gilt auch für die Fläche direkt über dem Hydranten vor dem alten Fachwerkhaus.

Das wird wenige Minuten später aber zu einem Problem: Ohne Blaulicht, aber in voller Montur rückt um kurz nach 19 Uhr die Feuerwehr aus Eipringhausen im Eifgen an. Gruppenführer Max Lietzau und Kollege Moritz Preyer springen vom Fahrzeug und nehmen die Situation unter die Lupe. Der Autohalter muss schnellstens umparken. Dann kommt der Befehl des Gruppenführers an die anderen Kameraden: „Absitzen“. Ein Feuer vor den Toilettenräumen wird gemeldet. In Windeseile haben die Feuerwehrleute die Schläuche ausgerollt, einen Verteiler angeschlossen und sich über den kleinen Biergarten hinter dem Haus einen Zugang gesucht.

Die Besucher im Konzertraum bleiben aber trotzdem ganz gelassen. „Wir haben sie vorgewarnt“, sagt Michael Dierks von der Kulturinitiative. So ein Feuerwehrauto vor dem Haus könne doch schnell zu Irritationen führen. Dabei wollen die Feuerwehrleute an diesem Abend ja genau das Gegenteil bewirken: „Wir wollen den Menschen die Angst nehmen“, erklärt Gruppenführer Max Lietzau.

Mit acht ehrenamtlichen Feuerwehrleuten rückt die Eipringhauser Feuerwehr am Donnerstagabend zur Übung im Eifgen an. Diesen besonderen Termin habe man auf dem kurzen Dienstweg besprochen, erzählen Michael Dierks und Max Lietzau. Weil das Eifgen eigentlich zum Einsatzgebiet der Wermelskirchener Feuerwehr gehört, habe man selbstverständlich mit den Kollegen der Feuerwache gesprochen. Dort hatte es grünes Licht gegeben. Sehr zur Freude der Kulturinitiative und der Freiwilligen Feuerwehr in Eipringhausen.

So viel das Ergebnis eines Brandgutachters im Haus Eifgen aus

Gerade erst habe man einen Brandgutachter im Haus gehabt, erzählt Michael Dierks. Natürlich sei sich die Kulturinitiative über die besondere Situation im alten Fachwerk bewusst und habe deswegen auch um den Besuch des Gutachters gebeten. „Das Ergebnis hat uns sehr beruhigt“, berichtet er. Eine Sanierung in den 1990er Jahre habe dafür gesorgt, dass der Brandschutz gewährleistet werden kann. „Wir freuen uns, wenn die Feuerwehr heute die Probe aufs Exempel macht“, sagt Michael Dierks.

Gruppenführer Max Lietzau hat im Haus Eifgen inzwischen zum Mikrofon gegriffen und erklärt den Besuchern das Vorgehen seiner Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute erschließen sich gerade kriechend den Weg zu den Toiletten. „Wir stellen uns vor, dass dieser Raum ganz verraucht ist“, erzählt Max Lietzau und stellt die Rechthand-Taktik vor, mit der sich die Einsatzkräfte im Raum orientieren. Bis zu der großen Holztür vor den Toiletten robben die Feuerwehrleute und geben dann Sprühschüsse in den vorderen Biergarten ab. Der Rest der Mannschaft kümmert sich darum, dass die Schläuche nachgeführt werden und sich nicht zwischen Stühlen, Tischen und Türen verkeilen. Nach einer knappen halben Stunde beendet Max Lietzau die Übung. „Top gelaufen“, stellt der Gruppenführer fest. Und das Publikum applaudiert den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz.

Uns ist wichtig, den Menschen zu zeigen, wie die Feuerwehr arbeitet.

„Für uns ist das eine gute Übung“, sagt Gruppenführer Lietzau. So hätten die Feuerwehrleute die Möglichkeit, das Gebäude und die Gegebenheiten kennenzulernen. Wo ist der nächste Hydrant? Wie könnten die Menschen im Notfall evakuiert werden? „Durch die Übung sind wir für den Ernstfall vorbereitet“, erklärt Lietzau. Dazu kommt, dass drei der jungen Feuerwehrleute erst jüngst den ersten Grundlehrgang abgeschlossen haben. Es sei wichtig, ihnen jetzt auch die Möglichkeit zu geben, den Einsatz zu proben – bevor dann der erste echte Alarm eingeht. Der Einsatz im Eifgen hat wertvolle Standardabläufe von den Feuerwehrleuten gefordert.

„Und es ist uns wichtig, den Menschen zu zeigen, wie die Feuerwehr arbeitet“, meint der Gruppenführer, „und auch ein bisschen Werbung für das Ehrenamt zu machen“. Das nehme ihnen hoffentlich die Angst und ermögliche ihnen ein Verständnis für den Einsatz der Feuerwehrleute.

Als der Löschzug 3 um kurz nach halb acht wieder abrückt, zeugen nur noch kleine Wasserläufe hinter dem Haus von dem Einsatz der Feuerwehr. Im Haus Eifgen ist es inzwischen richtig voll geworden. Michael Dierks blickt sich zufrieden um – für den Ernstfall gerüstet.