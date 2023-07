Lade-Infrastruktur wird ausgebaut

Kreistag Rhein-Berg fällt Entscheidungen in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz

Von Stephan Singer

Rhein-Berg. Die Senkung der Landschaftsumlage wird an die Kommunen weitergegeben. Das beschloss der Kreistag Rhein-Berg auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Ebenfalls entschieden die Kommunalpolitiker: Das Projekt „Aufsuchende Hilfen“ wird künftig vom Kreis finanziell unterstützt. Wie die Kreisverwaltung resümierte, habe der Kreistag auch „wichtige“ und „richtungsweisende“ Vorhaben aus den Bereichen Mobilität und Klimaschutz auf den Weg gebracht.

Landschaftsumlage

Die Städte und Gemeinden im Rheinisch-Bergischen Kreis werden mit rund 5,8 Millionen Euro entlastet. Die acht kreisangehörigen Kommunen erhalten außerdem eine weitere Einmalzahlung, die sich aus der Senkung der Landschaftsumlage ergibt. Der Kreistag beschloss einstimmig, dass die Summe von rund 1,8 Millionen Euro ohne Abstriche an die Städte und Gemeinden weitergegeben wird.

Vorausgegangen war eine Initiative von 13 kreisfreien Städten, zehn Kreisen und der Städte-Region Aachen, innerhalb welcher sich Landrat Stephan Santelmann im November 2022 beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine deutliche Absenkung des Umlagesatzes stark gemacht hatte. Im Frühjahr erfolgte dann der Beschluss des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), die Landschaftsumlage von 16,65 auf 15,30 Prozentpunkte zu senken.

Der Kreis hatte im Haushaltsplan 2023 bereits eine Senkung der Landschaftsumlage in Höhe von einem Prozentpunkt einkalkuliert. Daraus ergab sich für das Jahr 2023 eine Einmalzahlung von vier Millionen Euro, die ohne Abzüge an die Rhein-Berg-Kommunen weitergegeben wird. Die weitere Reduzierung um 0,35 Prozentpunkte wird nun ebenfalls an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

„Aufsuchende Hilfen“

Der Rheinisch-Bergische Kreis steigt in die Finanzierung des Projekts „Aufsuchende Hilfen“ in der Kreishauptstadt Bergisch Gladbach mit ein. Dies hat der Kreistag ebenfalls einstimmig beschlossen. Das Projekt richtet sich gezielt an Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere aufgrund drohender oder bestehender Wohnungslosigkeit. Einmal in eine entsprechende Lebenssituation geraten, ist es für die Betroffenen sehr schwer, wieder zurück in ein geregeltes Leben mit sozialer Integration zurückzukehren. „Diese Menschen benötigen unsere Unterstützung, um nicht aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt zu werden. Dass die finanzielle Beteiligung des Kreises an diesem äußerst wichtigen Projekt ohne Gegenstimmen beschlossen wurde, freut mich sehr. Denn präventive Maßnahmen sind für Betroffene und für die gesellschaftliche Entwicklung im Kreisgebiet von hoher Bedeutung“, kommentierte Landrat Stephan Santelmann.

Das Leistungsangebot des Projekts richtet sich hierbei an Betroffene aus dem gesamten Kreisgebiet, die sich zum überwiegenden Teil aufgrund der bekannten Szene tagsüber in Bergisch Gladbach aufhalten. Die Präventionsarbeit könne somit effektiv und niederschwellig für die Betroffenen ortsnah erfolgen und entfalte positive Wirkung für das soziale Sicherungssystem im Kreisgebiet“, ist die Kreisverwaltung überzeugt. Die Angebote würden gut angenommen. Bisher finanzierte die Stadt Bergisch Gladbach das Projekt. Zukünftig erfolgt die Finanzierung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR), die Stadt Bergisch Gladbach und den Rheinisch-Bergischen Kreis.

„Null-Emission“

Klimaschonende Fahrzeuge, die die Umwelt wenig belasten und nachhaltig unterwegs sind – mit diesem Ziel hat sich die Regionalverkehr Köln (RVK) GmbH bereits vor einigen Jahren auf den Weg gemacht und die ersten Wasserstoffbusse in ihre Flotte integriert. Insgesamt wurden bisher bereits 41 normale Busse und zehn Gelenkbusse, die mit Brennstoffzellen betrieben werden, beschafft oder sind für eine Beschaffung vorgesehen. Um die Fahrzeugflotte der RVK perspektivisch vollständig auf Wasserstoffbusse umzustellen, sollen nun weitere 22 Busse bestellt werden. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung mehrheitlich entschieden.

Wesentliche Gründe, die eine Beschaffung zusätzlicher Busse notwendig machen, sind die Einführung des Bergischen Schnellbusses (Linie X24) ab Anfang August sowie der Mehrbedarf durch die Übernahme von Linien der Firma Wiedenhoff im Sommer 2021. Ab Mitte 2025 sollen demnach insgesamt 73 wasserstoffbetriebene Busse zum Einsatz kommen. Damit wären rund 70 Prozent der gesamten Fahrzeugflotte des Unternehmens im Rheinisch-Bergischen Kreis auf emissionsfreie Antriebe umgestellt.

Lade-Infrastrukturkonzept

Ein neu erarbeitetes Lade-Infrastrukturkonzept für den Rheinisch-Bergischen Kreis, seine acht Kommunen sowie die Stadt Leverkusen zeigt anhand einer Prognose auf, wie hoch der Bedarf an E-Ladesäulen in den Jahren 2025, 2030 und 2035 sein wird. Durch diese Analyse erhalten die Städte und Gemeinden eine Handlungsempfehlung, wie ein flächendeckendes Ladeinfrastruktur-Netz errichtet werden kann.

Der Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektromobilität ist als Baustein im Integrierten Mobilitätskonzept des Rheinisch-Bergischen Kreises dargestellt. Die Erstellung des Konzeptes konnte jetzt im Zuge eines Förderprojektes mit Landesmitteln über „progres.nrw“ umgesetzt werden. Auf der Grundlage des Konzeptes können die Städte und Gemeinden nun in einem nächsten Schritt die Weiterentwicklung der Lade-Infrastruktur aktiv vorantreiben.

„Wir übernehmen dabei eine beratende und koordinierende Rolle“, berichtete die Kreisverwaltung. Das aktuelle Konzept solle zudem mit aktualisierten Daten fortgeschrieben werden. Der Kreistag befürwortete das Vorhaben mit großer Mehrheit.