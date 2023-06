Die Stadt steht zum Jubiläum kopf

150 Jahre Stadtrechte: Das soll zwei Monate lang gebührend gefeiert werden.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wermelskirchen steht ein turbulenter Sommer bevor. Denn das Jubiläum 150 Jahre Stadtrechte soll im Juli und August gebührend gefeiert werden.

Seit Beginn des Jahres finden großartige Veranstaltungen rund um das Stadt-Jubiläum statt. Aber der eigentliche „Geburtstag“ der Stadt ist der 2. Juli. Auf den Tag genau vor 150 Jahren wurden der Stadt an diesem Tag die Stadtrechte verliehen und deshalb wird am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr auf dem Markt und dem Kirchhof der Stadtkirche Geburtstag gefeiert.

Das Fest organisieren der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen mit der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Stadtmarketing-Verein „Wir in Wermelskirchen“. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst unter dem Motto: „Als Dorf begonnen, zur Stadt gereift.“ Der Fassanstich mit Dellmann’s Bräu und Dellmann-Kruste ist um 13 Uhr geplant, ab 14 Uhr erklingen Saxophon-Klänge von „Sax Soul Brother“. Die Band „Oh Rooster“ spielt ab 17 Uhr.

Festakt: Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt

Und: Schon jetzt laufen die Planungen für die offiziellen Feierlichkeiten auf Hochtouren, die mit dem großen Festakt am Samstag, 12. August, im Bürgerzentrum eingeläutet werden. Neben 350 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Stadtgesellschaft sind auch Heimatministerin Ina Scharrenbach, Innenminister Herbert Reul und Landrat Stephan Santelmann dabei. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Teilnahme am Festakt seiner Heimatstadt ebenfalls zugesagt.

Das Sinfonieorchester der Musikgemeinde und der Kinderchor der Schwanenschule sorgen beim feierlichen Festakt für Musik. Durch das Programm führt das Kabarett-Duo „Herbert & Hotchkiss“ alias Armin Himmelrath und Uwe Engelbracht.

Nach dem Festakt beginnt die eigentliche Party der Stadt für alle auf dem Platz unter dem Weihnachtsbaum. Mit Unterstützung von „Wir in Wermelskirchen“ veranstaltet die Stadt ab 12.30 Uhr ein „Bürgerfest“ mit Livemusik und kulinarischen Leckereien, um bis zum Veranstaltungsende gegen Mitternacht durchzuhalten.

Am „2. Wermelskirchentag“, den die Kirchen in Wermelskirchen am Sonntag, 13. August, gemeinsam ausrichten, ist um 11 Uhr Beginn – unter dem Motto „Wermelskirchen isst“ mit einem musikalischen Brunch auf dem Markt an der Stadtkirche. Ab 12.30 Uhr startet das Bühnenprogramm dem Eröffnungskonzert von Lasse Siebel. Lorenzo Di Martino lädt ab 14 Uhr zum Kinder- und Jugendmitmachkonzert, bevor um 16 Uhr der Festgottesdienst „Suchet der Stadt Bestes“ mit Begleitung des Posaunenchors, Band und dem Projektchor 150 Stimmen beginnt. Das Abschlusskonzert um 18 Uhr ist mit der Band „MixTape65“.

Ein Highlight für Kinder (und Erwachsene, die immer noch begeisterte „Spielkinder“ sind) dürfte die Murmelbahn sein, die in diversen Bauabschnitten zwischen Rathaus und Weihnachtsbaum aufgebaut wird.

Zur Herbstkirmes gibt es einen Umzug

Natürlich findet am letzten August-Wochenende auch wieder die traditionelle und beliebte Herbst-Kirmes statt. Das Besondere an der 427. Wermelskirchener Kirmes ist diesmal der große Festumzug, der zum Stadtjubiläum durch die gesamte Stadt führt. Insgesamt 80 Wermelskirchener Vereine, Firmen und Institutionen und geschätzt 2000 Menschen sind bei dem Festumzug, den der Stadtmarketingverein „WiW“ organisiert, auf geschmückten Wagen oder mit Fußgruppen durch die Innenstadt vorbei an Kirmesständen am Samstag, 26. August, ab 12 Uhr dabei.

„Der Festumzug wird toll und deshalb rechnen wir auch mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern, die sich dieses Highlight nicht entgehen lassen wollen“, sagt André Frowein vom Stadtmarketingverein.

Start des langen Festumzuges ist an der Eich. Die Strecke führt über die Kölner Straße und die Obere Remscheider Straße zur Thomas-Mann-Straße. Von dort geht es am Busbahnhof vorbei über die Remscheider und die Telegrafenstraße auf den Brückenweg, wo der Zug endet. Offizieller Beginn der Kirmes ist wegen des Festumzugs am Samstag, 26. August, deshalb erst um 13 Uhr.

2. Juli

Am 2. Juli, dem eigentlichen Geburtstag, ziehen viele an einem Strang, um den Geburtstag der Stadt pünktlich zum Stichtag zu feiern: Um 11 Uhr beginnt in der Stadtkirche der Festgottesdienst. Anschließend gibt es viel Programm am Markt und auf dem Kirchhof. Der Fassanstich ist für 13 Uhr angesetzt.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Viel Interesse fürs Fest

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das wird ein toller Sommer. Die Verantwortlichen der Stadt, aber vor allem auch der Vereine und Initiativen, des Marketingvereins, des Geschichtsvereins, der Kirchen, haben keine Mühen gescheut, um das Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte“ wirklich gebührend zu feiern. Erfreulich ist auch, dass rund 2000 Teilnehmende beim Festumzug zur Herbstkirmes erwartet werden. Das zeigt, dass sich die Wermelskirchener mit ihrer Stadt identifizieren. Ein wenig wurde das schon beim „Wermelskirchen-Tag“, der vor einigen Jahren auf dem Schwanenplatz recht spontan initiiert wurde, deutlich.

Jetzt gibt es indes einen Anlass: das Jubiläum. Und so viele ziehen mit. Da rechtfertigt sich natürlich der Plan der Veranstalter, das Ganze auf breite Füße zu stellen und gleich mehrere Höhepunkte anzubieten. Los geht es gleich am 2. Juli, dem ursprünglichen Jubiläumstag. Schön, dass es nach den Entbehrungen der Pandemie nun wieder ordentlich was zu feiern gibt.