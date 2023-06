Deutschland-Ticket: Rat stimmt für vergünstigten Schülerrabatt

Für 29 Euro können Schüler aller Schulen jetzt den Öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Stadtrat hat für die Einführung des Deutschland-Tickets für Schüler gestimmt. Demnach bekommen Schüler aller Schulen, sowohl der Grundschulen als auch der weiterführenden, jetzt ein vergünstigtes Ticket zur Nutzung der Öffentlichen Nahverkehrs. Das Ticket entspricht dem 49-Euro-Ticket, ist für die Schüler aber um 20 Euro billiger; sie zahlen also nur 29 Euro.

Das Angebot gilt zunächst befristet für ein Jahr. Und: Als Zusatz im Ratsbeschluss steht, dass eine Bezuschussung vom Land Voraussetzung sein muss. „Die Kommunen können diesen Betrag auf keinen Fall stemmen; darüber waren wir uns auch im Kreis einig“, betonte Bürgermeisterin Marion Lück. Der Chef des hiesigen Verkehrsunternehmens RVK wisse darüber auch Bescheid. Entsprechend nahmen die Ortspolitiker den Zusatz in ihren Beschluss auf – und stimmten einstimmig für das vergünstigte Ticket.

Wie berichtet hatte sich mit Einführung des 49-Euro-Tickets („Deutschland-Ticket“) wie auch schon bei der befristeten Einführung des 9-Euro-Tickets im vergangenen Jahr in vielen Kommunen die Frage aufgeworfen, inwiefern dieses Angebot auch für den Schülerverkehr eingesetzt werden könne, um die dauerhafte Bindung der Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu erreichen.

Deutschland-Ticket: Im nächsten Schuljahr soll die Vergünstigung für Schüler gelten

Weil die deutschlandweite Mobilität zu einem günstigen Preis auch Jugendlichen zugutekommen soll, sollen die Schüler jetzt bei der Nutzung des ÖPNV für Schule und Freizeit als Anspruchsberechtigte nach der Schülerfahrkostenverordnung durch den Schulträger ein Deutschland-Ticket erhalten oder dies als Selbstzahlende zu einem vergünstigten Preis von 29 Euro kaufen können.

Die RVK benötigt nun eine Rückmeldung der Kommunen bis zum 30. Juni, um die rechtzeitige Umsetzung des Solidarmodells zum nächsten Schulhalbjahr auch für alle sicherstellen zu können. Deshalb hatte Marion Lück das Thema am Montagabend noch kurzfristig in den Wermelskirchener Stadtrat eingebracht und vorher darüber informiert.

In der Sitzung des Verkehrsausschusses im Landtag vom 17. Mai hatte die Landesregierung laut Stadtverwaltung bereits in ihrem schriftlichen Bericht zum Verkaufsstart Deutschland-Ticket bestätigt, dass in der Kabinettsitzung am 9. Mai beschlossen worden sei, den Schulträgern eine Finanzierungszusage über die bisherigen Kosten der Schülertickets hinausgehenden Kosten gegeben würde, damit freifahrtberechtigte Schüler und Schülerinnen künftig ein Deutschland-Ticket durch die Schulträger erhalten und nicht freifahrtberechtigte Schüler Zugang zu rabattierten Deutschland-Tickets zu einem Preis von 29 Euro pro Monat erhalten würden. Die Entscheidung über die Umsetzung solle den Schulträgern obliegen.

Stadt teilt der RVK die Entscheidung umgehend mit

Um eine möglichst einheitliche Vorgehensweise innerhalb des Rheinisch-Bergischen Kreises sicherzustellen, hatte es wie berichtet bereits eine Videokonferenz der kreisangehörigen Kommunen, der Kreisverwaltung und den Trägern des Öffentlichen Nahverkehrs zu diesem Thema gegeben. „Im Ergebnis werden sich die Kommunen voraussichtlich alle beziehungsweise mehrheitlich für das sogenannte Solidarmodell entscheiden; das sei in vielen Fällen auch schon geschehen.

Für die Stadt Wermelskirchen ist wie berichtet die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) Träger des Öffentlichen Nahverkehr. Dem Verkehrsunternehmen wird die Stadt jetzt nach der Beschlussfassung ihre Entscheidung mitteilen.

Prozedere

Der Schulträger zahlt für freifahrtberechtigte Schüler künftig die gleiche Schulträgerleistung wie ohne Einführung des Deutschland-Tickets. Die Abrechnung erfolgt durch Absenkung der Schulträgerleistung für freifahrtberechtigte Schüler auf 49 Euro (aktuell mindestens 57,30 Euro). Die durch die Absenkung der Schulträgerleistung „eingesparten Mittel“ sollen dann zur Finanzierung vergünstigter Selbstzahlertickets (29 Euro) verwendet werden. Der Träger führt das Geld an den Verkehrsverbund ab.