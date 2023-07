Der Trostwald erzählt Geschichten

Viele suchen ihre Grabstätte unter einem von 1350 Bäumen in Odenthal schon zu Lebzeiten aus.

Von Anja Carolina Siebel

Bergisches Land. Ein lauer Wind weht durch die Äste, ab und zu scheinen ein paar Sonnenstrahlen durch das tiefgrüne Laub; irgendwo macht sich ein Specht bemerkbar. Fast scheint es so, als wolle der 150 Jahre alte Begräbniswald Geschichten erzählen. Geschichten der Menschen, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben.

Manchmal übernehmen das Förster Dieter Artz und Trostwald-Försterin Sonja Thelen. Jetzt sitzen sie auf den hölzernen Bänken am sogenannten Andachtsplatz und erzählen. Von der 104-Jährigen, die die bisher Älteste ist, die sich unter einem der rund 1350 Begräbnis-Bäume im Trostwald bestatten ließ. Von dem 18-Jährigen, der gerade vorige Woche einen Baum für seinen verstorbenen Vater aussuchte. Von den vielen Leidens-, aber auch frohen Lebensgeschichten, die die beiden schon bei den Baumbesichtigungen hörten.

Den Odenthaler Trostwald suchen sich Menschen aus der ganzen Region als Ruhestätte aus. Dieter Artz: „Wir haben Leute aus Köln und Bergisch Gladbach, aber auch Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, dem Oberbergischen und dem Sauerland.“ Sonja Thelen berichtet: „Manche Menschen suchen sich den Baum, unter dem sie begraben werden möchten, schon zu Lebzeiten, einige sogar schon in jüngeren, gesunden Jahren, aus.“ Manchmal kommen die Angehörigen aber auch erst, wenn ein Mensch schon verstorben ist. Thelen: „Die Beerdigung an sich übernehmen die Bestatter. Wir vermitteln aber die Bäume.“

Manchmal fressendie Rehe den Grabschmuck

Eine Ruhestätte im Trostwald Odenthal kann 490 oder 6400 Euro kosten. Denn es gibt verschiedene Baumvarianten. Unter sogenannten Gemeinschaftsbäumen liegen mehrere Menschen in Urnen begraben. Wenn sie sich einen Baum aussuchen möchten, ist das wiederum etwas teurer. Es gibt aber auch Paar-Bäume für Menschen in Ehe oder Lebensgemeinschaft. Und Familienbäume mit bis zu zwölf Plätzen. Die Liegezeit: von 20 bis 99 Jahren von der Bestattung an. Und dann gibt es noch die Trostinsel. Dort sind Kinder begraben, deren Begräbnisstätte kostenlos ist. Die Eltern müssen nur die Bestattungskosten übernehmen. „Wenn ein Kind stirbt, dann ist das immer dramatisch und man hat kaum Worte“, sagt Sonja Thelen.

„Bei älteren Menschen wird es bei der Baumbesichtigung oder bei der Bestattung aber sogar manchmal auch etwas lustig, man schmunzelt oder lacht mal zusammen.“ Die Förster suchen zunächst mit den Menschen oder ihren Angehörigen einen passenden Baum aus, denn nicht alle Bäume des Laubmischwaldes eignen sich als Begräbnisbaum. Bei der Bestattung sind die Förster dann auch dabei, bereiten die Grabstätte vor.

+ An den Andachtsplätzen finden die Trauerfeiern statt. © Doro Siewert

„Manchmal sind wir auch die einzigen, die dabei sind“, erzählt Sonja Thelen. „Zum Beispiel dann, wenn die Bestattung im Internet gebucht wurde.“ Die Försterin erinnert sich: „Einmal raunte mir ein Angehöriger zu, dass sich der Verstorbene gewünscht hätte, dass an seinem Grab das Vaterunser gebetet würde. Das konnte aber niemand in der Trauergesellschaft. Da bin ich eingesprungen. Das war aber eine absolute Ausnahme.“

Absolute Ausnahme ist im Trostwald auch Grabschmuck. Blumen dürfen schon mal abgelegt werden, werden von den Förstern aber dann beizeiten wieder weggeräumt. Oder von Rehen, deren natürlicher Lebensraum der Wald immer noch ist, gefressen. „Die mögen Blumen, das muss man dann akzeptieren“, betont Sonja Thelen.

Dieter Artz findet, dass im Wald alles leichter erscheint. „Das spiegeln uns auch die Leute. Wenn vorher alles schwer, traurig, vielleicht manchmal sogar erschreckend und entsetzlich war. Hier stehen sie dann zwischen den Bäumen und atmen wieder auf. Das ist schön zu sehen.“

Info und Kontakt

Arten: Formen von Begräbniswäldern gibt es inzwischen viele in Deutschland. In diesem Falle hat die Kommune Odenthal im August 2013 als Träger die ForstLand GmbH beauftragt, den Trostwald zu betreiben. „Seitdem ist die Nachfrage nach Baumgräbern bei uns stetig“, erzählt Förster Dieter Artz.

Preise: Die Kosten für eine Baumstätte im Trostwald richten sich nach der Art der Bestattung. Die Mitarbeitenden der Forst-Land GmbH informieren Interessierte darüber und zeigen bei einer Baumbesichtigung in Frage kommende Bäume.

Infos: Wer sich näher über eine Baumgrabstätte im Trostwald informieren oder eine Führung mitmachen möchte, die an bestimmten Samstagen angeboten wird, bekommt Infos unter Tel. 02202 98 313 0 oder online: www.trostwald.de

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Eine andere Stimmung

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Wer schon mal den Trostwald in Odenthal besucht hat, der wird zustimmen, dass dort eine völlig andere Stimmung herrscht als auf einem Friedhof. Es ist eben ein Wald. Sicher ist eine Bestattung in einem Trost- oder Friedwald nicht jedermanns Sache, aber immer mehr Menschen suchen sich diese Bestattungsart als Alternative zur klassischen Beerdigung aus. Aus verschiedenen Gründen. Viele, weil sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen möchten oder diese auch weit entfernt wohnen und keine Zeit für die intensive Grabpflege haben.

Manche aber auch deshalb, weil sie sich schon zu Lebzeiten mit dem Wald und der Natur verbunden fühlten und der Gedanke an eine Grabstätte an diesem besonderen Ort schon zu Lebzeiten tröstend für sie ist. Und Förster Dieter Artz sagt selbst, dass der Wald für viele Menschen etwas Erleichterndes hat. So trägt der „Trostwald“ ganz zu Recht seinen Namen. Er tröstet eben auch ein bisschen.