Der Jazz im Haus Eifgen benötigt mehr Aufwind

Die Resonanz auf die Sessions, die es seit 2004 gibt, ist zuletzt rückläufig. So soll ein größeres Publikum ins Haus Eifgen gelockt werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Jazz-Sessions in Wermelskirchen haben eine lange Tradition und sind in der musikalischen DNA der Stadt fest verankert. Auch wenn Jazz im Bergischen – vielleicht mit Ausnahme der Hückeswagener Brüder Roman und Julian Wasserfuhr – nicht zu den Publikumsmagneten gehört, „zu den Jazz-Sessions, die von Michael Regenbrecht, Michael Krautstein, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist, und Les Searle 2004 ins Leben gerufen wurden, sind im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik regelmäßig 60 bis 100 Zuhörer gekommen“, sagt Michael Dierks.

Seit 2017, mit der Übernahme des Haus Eifgen durch die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), findet die Session nun immer dort statt. „Seitdem ist es etwas ruhiger geworden, leider mit Abwärtstendenz“, meint Michael Regenbrecht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten dann noch das ihrige getan. Es sei zunehmend schwieriger geworden, Musiker zu finden, aber auch das Publikum sei nicht mehr so zahlreich erschienen. „Ich habe schon mitbekommen, dass einigen Jazz-Freunden, gerade älteren Herrschaften, das Haus Eifgen im Vergleich zum Katt-Bistro etwas zu abgelegen ist“, sagt Dierks. Man habe sogar schon überlegt, einen Shuttle-Service zu installieren, was aber letztlich nicht weiterverfolgt worden sei.

Allerdings habe die Entwicklung mittlerweile dafür gesorgt, dass Regenbrecht überlege, am eigentlich liebgewonnenen Prinzip der Opener-Band festzuhalten. „Ich habe im Moment tatsächlich schon fast ein schlechtes Gewissen, eine Band einzuladen, weil eben so wenig Publikum kommt. Wobei das Konzept an sich schon sehr gut ist – in der ersten Hälfte des Abends gibt es eine Band, die eine Stunde Programm präsentiert, dann können die anwesenden Musiker ihre Instrumente auspacken und gemeinsam musizieren“, sagt Regenbrecht. Das habe an sich immer gut funktioniert. Und es gebe sicherlich auch genügend Bands, die gerne in diesem Rahmen auftreten würden. „Aber wenn es nur eine Hand voll Zuhörer gibt, ist das halt schade“, ergänzt Adrian Kunitz.

So sollen künftig mehr Jazz-Liebhaber ins Haus Eifgen gelockt werden

Der frischgewählte Vorsitzende der Kulturinitiative betont aber, dass Jazz als Musikstil absolut zum Haus Eifgen gehöre. „Wir werden auch weiterhin Jazz-Konzerte veranstalten, bis zum Jahresende sind zum Beispiel noch einige tolle Veranstaltungen geplant“, sagt Kunitz.

Dennoch gehe es darum, ergänzt Regenbrecht, wie man den Sessions wieder ein wenig mehr Zulauf verschaffen könne. Ein richtiges Patentrezept gebe es da allerdings noch nicht. „Eine Idee wäre es, ein paar Vereinsmitglieder zusammenzubringen, denen der Jazz etwas bedeutet, um einfach gemeinsam Ideen zu sammeln, wie man die Sessions etwas bekannter machen könnte“, sagt Regenbrecht. Dierks ergänzt: „Vielleicht braucht es auch eine Art Schirmherrschaft, die ein bekannter Name übernehmen könnte – um dann zum einen entsprechend größere Künstler herzuholen, aber auch das Publikum eher anzusprechen.“

Es gebe natürlich immer auch die Möglichkeit, eine Projektförderung zu beantragen. Aber dazu müsste man ein Team aktivieren, das sich darum kümmern könnte. Außerdem, so Dierks, müsse man sich immer auch die selbstkritische Frage stellen, ob das für eine Stadt wie Wermelskirchen wirklich richtig sei.

Eine Jazz-Hausband könnte demnächst im Haus Eifgen entstehen

„Man muss sich im Grunde nur darauf einigen, was man spielt.“

„Sehr schön wäre es auch, wenn einfach Musiker zu den Sessions vorbeikämen, die selbst schon in anderen Bands spielen, um eben einfach auch einmal mit anderen Musikern eine Session zu spielen“; sagt Dierks. Eine gute Idee, findet auch Regenbrecht, denn Jazz sei letztlich eine sehr demokratische Musikrichtung. „Man muss sich im Grunde nur darauf einigen, was man spielt. Der Rest ergibt sich dann schon“, sagt Regenbrecht, der selbst in der Jazz-Band „Satin Doll“ musiziert.

Eine andere Idee, die man vielleicht weiterverfolgen könne, sei das einer Jazz-Hausband, die die Position des Openers übernehmen könnte. „Das gibt es vielen anderen Clubs, die sich allerdings vor allem in Großstädten befinden, in denen es meist auch Universitäten gibt. Alleine von dort rekrutieren sich viele Musiker und auch Publikum“, meint Dierks. Und ergänzt: „Das ist immer schon mein Traum gewesen, aber dafür ist Wermelskirchen dann wohl doch ein wenig zu abgelegen.“

Die nächste Möglichkeit, eine Jazz-Session im Haus Eifgen mit Leben, Musik und Applaus zu erfüllen, ist bereits in der kommenden Woche, denn die Sessions finden immer am ersten Donnerstag im Monat statt. In diesem Fall am Donnerstag, 3. August, ab 19 Uhr. Frei nach dem Motto: „Für jeden, der sich traut!“ – diesmal ohne Opener-Band.

Jazz-Konzerte

Termine Am Montag, 21. August, gibt es ab 19. Uhr Jazz, Funk, Fusion und Pop mit The Nick Dewhurst Band. Am Freitag, 29. September, spielt ab 20 Uhr Michael Regenbrechts Satin Doll Quintett Swing Jazz. Am Donnerstag, 26. Oktober, kommt um 20 Uhr Marriage Material aus Berlin – auf Empfehlung von Julian und Roman Wasserfuhr. Am Samstag, 18. November, gibt es Weltmusik mit Madras Special feat. Omri Hason. Am Sonntag, 10. Dezember, präsentiert Les Searle Christmas Jazz ab 19 Uhr.

Session: Die offene Jazz-Session findet immer am 1. Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr statt – freier Eintritt.