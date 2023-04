Mit Rolf Felder zieht sich der Herr der Bänke zurück

Für den Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn hat er die Sitzgelegenheiten gepflegt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wer Rolf Felder nach einer gemütlichen Bank zum Ausruhen in Dhünn fragt, der muss auf eine Antwort nicht lange warten. „Oben in der Jesuskurve hat man einen schönen Blick, wenn die Motorradfahrer vorbeikommen“, sagt er. „Oder am Friedhof: Dort stehen auch zwei Bänke“, ergänzt der 77-Jährige. Und dann spaziert er in Gedanken den Weg Richtung Staelsmühle und Knochenmühle. „Da stehen eine ganze Reihe Bänke für die Wanderer“, erzählt er, „natürlich immer an den besonders schönen Stellen.“

Viele dieser Bänke tragen die Handschrift von Rolf Felder: Er hat sie geschliffen und gestrichen, ausgebessert und im Auge behalten. „Wir gehen heute von ungefähr 70 Bänken aus“, sagt er und meint damit den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) in Dhünn. Der sorgt auf Wanderwegen und am Wegesrand für eine Gelegenheit zum Ausruhen: „Für Motorradfahrer und Ausflügler genauso wie für Wanderer“, sagt Rolf Felder und erzählt von dem Plan, den der Verein erstellt hat und auf dem alle bekannten Bänke vermerkt sind.

Als der Osminghauser vor 25 Jahren in den VVV in Dhünn eintrat, da war das erst einmal eine Unterschrift auf einem Blatt Papier. Mehr nicht. „Die Arbeit übernimmt eigentlich der Vorstand“, sagt er. Aber er sei eben ein geselliger Typ, habe schon immer das Vereinsleben gemocht. „Ich gehöre ja auch zum Kegelclub Linke Bazillen“, erzählt er und deutet auf Mitbringsel aus der ganzen Welt. „Wir waren viel auf Tour“, sagt er.

Das Miteinander liegt ihm, die Teamarbeit auch. Und so sagte er vor rund 18 Jahren auch nicht „Nein“, als ihn Frank Jäger fragte, ob er nicht im VVV-Vorstand mitarbeiten wolle. Den Posten des Vorsitzenden lehnte er ab, aber den Einsatz als Vorstandsmitglied scheute er nicht. „Wenn man es schön haben will, dann muss man sich kümmern“, lautet seine Philosophie. Und es reiche nicht, nur anderen weiterzusagen, wenn einem etwas nicht passe.

Mir fielen die Bänke ins Auge: Da musste etwas getan werden.

„Mir fielen also die Bänke ins Auge“, erinnert er sich, „und ich wusste: Da muss etwas getan werden.“ Also machte sich der VVV auf die Suche nach den eigenen Bänken, die seit Jahren und Jahrzehnten verstreut am Wegesrand rund ums Dorf stehen. Mal kamen neue Bänke dazu, es fanden sich Sponsoren, die Felder mit einer kleinen Plakette an der Bank belohnte.

Exemplare mussten ersetzt oder ausgebessert werden. Und auch das Grün rund um die Bänke wollte geschnitten werden. „Die handwerkliche Arbeit liegt mir“, erzählt der gelernte Elektriker. Vereinsvorsitzender Frank Jäger steuerte einen kleinen Trecker bei, den Felder mit allerlei Material bepackte, um dann zu den Bänken in den Wald zu fahren – samt Schleifmaschine, Säge, Stromaggregat.

Für manche Bänke übernahmen Anwohner in Dhünn eine Art Patenschaft: Sie besorgten sich bei Rolf Felder die Farbe und übernahmen die Pflege kurzerhand selbst. „Am Ende waren es so viele Bänke, dass wir die Zuständigkeit aufgeteilt haben“, erzählt Rolf Felder.

Vereinskollege Friedhelm Weber übernahm die eine Hälfte, er die andere. Nebenbei standen allerhand andere Aufgaben an, die der VVV im Dorf und auf den Wanderwegen rundherum bis heute übernimmt. Die Kirmes ausrichten, Wege freischneiden, Schutzhütte instand halten, den Zaun an der Schule errichten und nun regelmäßig pflegen und streichen. „Wir sind ein schlagkräftiges Team mit vielen Ehrenamtlichen, die richtig anpacken können.“

Aus gesundheitlichen Gründen muss sich der 77-Jährige nun aber aus der Vorstandsarbeit beim VVV zurückziehen. „Natürlich fällt mir das nicht leicht“, sagt er, „aber es ist an der Zeit.“ Er sei froh, dass sich junge Leute gefunden hätten, die den Vorstand unterstützen. Ein Generationenwechsel sei, wie in vielen anderen Vereinen auch, an der Zeit. Rolf Felder jedenfalls würde es jeder Zeit wieder so machen: „Man hat es gerne schön, weil man sein Dorf liebt“, betont er.