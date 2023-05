Stadtbücherei: Der größte Kassenschlager ist aber kein Buch

Die Stadtbücherei wird nach harten Corona-Jahren inzwischen wieder „überrannt“.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Eine Mitarbeiterin hält Regenwürmer in die Kamera. Eine andere räumt im Zeitraffer die Leseecke auf. Kunden fragen nach bestimmten Büchern und bekommen im Video eine Alternative gezeigt, wenn sie nicht verfügbar sind. Und auch auf den sozialen Medien ist die Stadtbücherei Wermelskirchen sehr aktiv. Sie hat über 1000 Follower auf Instagram, auf TikTok meistens Hunderte, mal Tausende Aufrufe. „Das ist für uns eine tolle Gelegenheit, neue Leute zu erreichen und bei unseren Besuchern im Gedächtnis zu bleiben“, erklärt Kathrin Ludwig.

Diesen Besuchern will sie einen ‘dritten Ort‘ bieten. Das ist ein Begriff aus der Sozialwissenschaft und meint: Die Bücherei will einen Ausgleich zum Familien- und Berufsleben bieten; ein Treffpunkt, wo sich verschiedene Bevölkerungsgruppen mischen. Oder: Ein Konzept, dass sich so gar nicht mit einer Pandemie verträgt.

Man hat mit Masken, Corona-Listen und Leitwegen alles probiert, trotzdem musste die Bücherei mehrmals für längere Zeit schließen. Dementsprechend waren die Pandemie-Jahre ein Tiefpunkt im Hinblick auf die Ausleihe-Zahlen, berichtet Ludwig. Im gesamten Jahr 2021 seien rund 91.000 Medien ausgeliehen worden.

Die Bibliothek ist nach der Pandemie wieder belebter

So richtig losgegangen sei es dann wieder nach den Sommerferien im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal 2023 allein verbuchte die Bücherei schon über 40.000 Entleihungen. Aktuell würden besonders viele Bücher ausgeliehen, wahrscheinlich wegen der steigenden Preise, die auch Bücher im Handel treffen. Während der Abi-Prüfungen seien außerdem die Arbeitsplätze in der Bibliothek oft voll belegt gewesen – zur Ludwigs Überraschung, wie sie erzählt. „Nach den ganzen Maßnahmen freuen wir uns sehr darüber, wie belebt es jetzt ist.“

Ludwigs Team passt das Sortiment vor Ort ständig an. Als Orientierung dienen Wünsche von Kunden, exklusive Rezensionen für Bibliotheken und Trends. Sachbücher werden hingegen immer weniger nachgefragt, wohl eine Folge des Internets. Kinderbücher dagegen sind in Wermelskirchen immer mehr gefragt. Das liegt auch daran, dass Leseförderung ein Schwerpunkt der Stadtbücherei ist. Regelmäßig werden Klassen durch das Gebäude geführt und Vorleseaktionen veranstaltet.

Auch Streaming ist ein Trend, der immer beliebter wird. Ludwig kündigt an: „CDs werden wir wohl zum Ende des Jahres aus dem Sortiment nehmen.“ Das gelte allerdings nur für Musik, Hörbuch-CDs würden noch relativ häufig nachgefragt. Mit ihrer Saatgut-Bibliothek kommt die Bücherei auch dem Nachhaltigkeitstrend nach. Das Projekt soll Wissen für die Selbstversorgung durch den eigenen Garten vermitteln, zum Beispiel durch Vorträge oder Gewinnspiele um Saatgut-Tüten.

Im Trend sind derzeit „Tonie“-Figuren mit Hörbüchern

Auf die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine in Folge des russischen Angriffskrieges hat man sich unter anderem erfolgreich auf einen speziellen Bücher-Koffer vom Goethe-Institut beworben. „Wir versuchen, auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren“, fasst die Leiterin zusammen.

Der größte aktuelle Trend in der Wermelskirchener Stadtbücherei sind derzeit aber die „Tonies“-Spielzeuge, kleine Figuren, die Hörbücher abspielen. „Davon haben wir richtig viel eingekauft, trotzdem wurde der Vorrat aufgebraucht. Da müssen wir noch nachbestellen“, schildert Ludwig. Für das Geschäftsmodell ist es wichtig, auf solche Trends entsprechend zu reagieren.

Die Bibliothek ist finanziell auf ihre Nutzungs- und Mahngebühren angewiesen. Darüber hinaus kommt das Geld von der Stadt und projektbezogenen Förderprogrammen. Bei Letzteren sei der bürokratische Aufwand sehr hoch, betont Ludwig: „Da hebt man nicht einfach den Finger und wünscht sich mehr Geld.“ Die Arbeit lohnt sich aber, viele Workshops in der Stadtbibliothek seien nur durch die Förderung möglich. „Manches können wir selbst durch Fortbildungen leiten, aber das geht nur begrenzt. Für alles andere kommen externe Leute, die natürlich bezahlt werden müssen.“ So kam zum Beispiel ein Roboter-Workshop zustande. Dabei haben Kinder gelernt, wie sie den Mini-Roboter „Ozobot“ programmieren konnten.

Für mehr Events und Sonntagsöffnung braucht das Team mehr Personal

Trotzdem stemmen die Mitarbeiterinnen viele Events selbst, zum Beispiel das Bib-Quiz, das zuletzt rund 30 Teilnehmer anlockte, oder die Kleidertauschbörse mit über 100 Besuchern. Auch die Nacht der Bibliotheken im März hat laut Ludwig viel Anklang gefunden. Mit Anfragen für solche größeren Veranstaltungen werde man zwar aktuell „überrannt“, sie seien aber personell nur vereinzelt im Jahr machbar, so die Leiterin.

Der Deutsche Bibliotheksverband hat jüngst gefordert, dass Büchereien im ganzen Land erlaubt wird, auch sonntags zu öffnen. Bisher ist das nur in NRW möglich. In Wermelskirchen hätte man allerdings gar nicht das Personal, um diese Möglichkeit wahrzunehmen.

In der Zukunft kann Kathrin Ludwig sich vorstellen, in Wermelskirchen die Idee einer „open library“ teilweise umzusetzen, ein Selbstbedienungsangebot außerhalb regulärer Öffnungszeiten. Das wäre aber ein „Mega-Projekt“, das sich auch auf die Energiekosten auswirken würde. Die Überlegung bleibt also erstmal in der Zukunft. Bis dahin stemmt Ludwig den Betrieb wie gewohnt mit ihrem sechsköpfigen Team – sieben mit Maskottchen „Wermel“.

Zur Bibliothek

Sortiment: Die Wermelskirchener Stadtbücherei umfasst aktuell rund 35.000 Medieneinheiten, sprich Bücher, Filme, etc. Dazu kommen ungefähr 20.000 E-Books, Audios und Lernkurse im Online-Portal, das seit fast zehn Jahren existiert und in Kooperation mit anderen Büchereien betrieben wird.

Aktionen: Leiterin Kathrin Ludwig und ihr Team organisieren viele Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Mit ihrer Saatgut-Bibliothek hat die Bücherei auf die steigende Nachfrage im Bereich Nachhaltigkeit reagiert. Das Projekt soll Wissen für die Selbstversorgung durch den eigenen Garten vermitteln.