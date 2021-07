Wermelskirchen demonstriert fürs Klima

„Fridays for Future“

+ © Nadja Lehmann Vorm Rathaus reihten sich die Wermelskirchener in die weltweiten „Fridays for Future“- Demos ein. © Nadja Lehmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

„Fridays for Future“ weltweit: Vorm Rathaus waren alle Altersgruppen vertreten.

Von Nadja Lehmann

Berlin, Freitag, 12 Uhr. Am Brandenburger Tor steht Carla Reemtsma. „Wir wollen, dass die Bundesregierung eine konsequente Klimapolitik betreibt und nicht länger einen Flickenteppich an Maßnahmen anbietet“, sagt die Sprecherin von „Fridays for Future“. Das Pariser Abkommen sei inzwischen viereinhalb Jahre alt, geschehen sei wenig. „Wir stecken mitten in der Klimakrise. So kann es nicht weitergehen.“ Die Große Koalition arbeite auf ein Klimaziel hin, das dem Pariser Abkommen völlig widerspreche und das Ende der heutigen Wälder, aller Korallenriffe und etlicher Tier- und Pflanzenarten bedeuten würde.

Anlass genug, dass „Fridays for Future“ am Freitag zu einer Klimademo aufgerufen hatte. Deutschlandweit, weltweit –am letzten Tag, an dem das Klimakabinett in Berlin tagte. „In Deutschland sind knapp 600 Streiks angemeldet, weltweit über 3000“, sagt Reemtsma.

Wermelskirchen, Freitag, 14 Uhr. Mit Transparenten, Schildern und Plakaten stehen die Menschen vor dem Rathaus. Die Telegrafenstraße ist gesperrt, die Autos müssen über die Carl-Leverkus-Straße abdrehen. Ungefähr 50 Teilnehmer waren angemeldet, es sind weitaus mehr gekommen.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © WGA

„Wermelskirchen ist eine eher konservative Stadt. Dafür sind es wirklich viele“, sagt André Frowein, der mit weiteren Mitstreitern vom Jugendcafé (Juca) gekommen ist. „Wir fanden es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es uns nicht egal ist, was mit dem Klima passiert“, sagt Frowein. Positiv bewertet er die breite Beteiligung: „Dass alle Altersgruppen vertreten sind, finde ich super.“

Um an der Demo teilnehmen zu können, hat Jochen Schmees extra seinen Krämerladen geschlossen. „Wir müssen mehr im Einklang mit der Natur leben. Das haben wir völlig verlernt“, sagt er. „Man kann im Kleinen etwas ändern, das fängt schon im persönlichen Lebensstil an.“ Es sind Überzeugungen, die sein Laden widerspiegele, sagt Schmees: „Es gilt, sich saisonal und regional zu bewegen.“

Viele Ältere nehmen teil, weil sie an ihre Enkel denken

„Wir stehen für unsere Enkel hier – und für uns“, sagt Ricarda Schulte, die mit Ehemann Achim gekommen ist. „Der Klimawandel geht nicht nur die Schüler an, sondern auch uns.“ „Es ist skandalös, wie die Bundesregierung mit ihrem Versäumniskatalog so tut, als ob sie aktiv wäre“, sagt Achim Schulte. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC zeigt Flagge, mit dabei ist Frank Schopphoff. „Es geht um die Zukunft“, sagt der Opa von sechs Enkelkindern und zeigt auf das Unterstützerplakat an seinen Fahrrad, das auf „Fridays for Future“ verweist.

Mit von der Partie sind auch die Lütten des DRK-Kindergarten „Wunderwelt“: Sie haben ihr Plakat selbst bemalt. „Wir haben es ganz niederschwellig aufbereitet, aber die Kinder wissen genau, warum wir hier sind“, sagt Leiterin Birgit Fischer. Licht ausmachen, Energiesparlampen, Wasser abdrehen: „Das leben wir seit 20 Jahren im Kindergarten vor.“

HINTERGRUND ABKOMMEN Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz (COP21) im Dezember 2015 haben sich 195 Länder erstmals auf ein allgemeines, rechtsverbindliches weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt. Das Übereinkommen umfasst einen globalen Aktionsplan, der die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen soll, um einem gefährlichen Klimawandel entgegenzuwirken. BUND In Berlin tagte seit Donnerstagabend das Klimakabinett. Gestern stellte dann Kanzlerin Angela Merkel die Beschlüsse vor. Klar ist: Die Ziele für 2020 werden verfehlt.

Und sogar Nicht-Wermelskirchener sind dabei: Wie der Hückeswagener Klaus Böcher auf seinem Rad. „Ich war vormittags in Hückeswagen bei der Demo und bin über den Radweg nach Wermelskirchen gekommen“, sagt er. Hier habe er früher gearbeitet. „In Radevormwald findet nichts statt“, bedauert Felix Staratschek. Der Rader Kommunalpolitiker setzt sich seit langem für den Öffentlichen Nahverkehr ein. Deshalb wirbt er für die Schiene auf der Balkantrasse und für eine neue Radstrecke über Schloss Burg und Müngstener Brücke zum Wuppertaler Zoo.

Aktiv dabei sind einmal mehr die Sechstklässler um Sabrina Serra-Deppe. „Fünf, sechs, sieben, acht, wir protestieren, bis ihr was macht“, skandieren die Schüler. Da stimmt auch Felix Staratschek mit ein.