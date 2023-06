„Mehr Dabringhausen geht kaum!“

Organisator Tim Tiede spricht über das Dawerkuser Dorffest. Das ist vom 16. bis 18. Juni im Dorf los.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Tim Tiede aus dem Organisationsteam spricht über seine Gedanken zum Dawerkuser Dorffest und über die vielen Herausforderungen, die es zu meistern galt.

Herr Tiede, das erste Dorffest nach Corona – was geht Ihnen da durch den Kopf?

Tim Tiede: In erster Linie geht mir hier durch den Kopf, dass Dabringhausen sehr gut mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Wir gehen tatsächlich gestärkt aus der Corona-Krise hervor, weil wir während der Pandemie zusammengehalten haben. Die vielen beteiligten Vereine hatten es nicht leicht, und doch stehen nun wieder alle mit ihren Buden parat, zeigen sich den Besuchern und beteiligen sich am Dorffest. Das rührt mich schon ein wenig – weniger im Kopf als vielmehr im Herzen.

Worauf können sich die Dawerkuser und ihre Gäste von außerhalb an den drei Tagen freuen?

Tiede: Auf etwas, das uns zu oft im Leben fehlt: Leichtigkeit, Feiern und einen unkomplizierten Ort der Begegnung für alle Altersklassen. Hier im Dorf geht es eben nicht um höher, schneller, weiter. In Dabringhausen geht es uns darum, beständig ein liebevolles Fest anzubieten. Ein bisschen von allem: Partys, Blasmusik, Kinderattraktionen, einen Scooter für Jugendliche und Kaffeetrinken für die Senioren. Da kommt auf jeden Fall Freude auf.

Was waren die größten Herausforderungen in diesem Jahr?

Tiede: Ganz klar die Finanzierung. Kostensteigerungen machen auch vor der guten Sache nicht Halt. Wir haben in quasi allen Bereichen deutlich höhere Kosten, die wir aber nicht so an die Besucherinnen und Besucher weitergeben wollen. Da gilt es, kreativ zu werden und nicht den Mut zu verlieren.

+ Bürgermeisterin Marion Lück beim Fassanstich während des „Dorffestes light“ in Dabringhausen im vergangenen Jahr. © Stephan Singer

Wie wichtig sind die Sponsoren für das Dorffest?

Tiede: Sponsoren sind für uns die einzige Möglichkeit, den Menschen ein bezahlbares Vergnügen zu bieten. Wenn es nicht so viele Unternehmen gäbe, die sich bereit zeigen, das Dorffest zu unterstützen, wäre es in großen Teilen auch gar nicht möglich. So gesehen ist jede Unterstützung ein echter Gewinn für uns. Ich mache deswegen auch bei jeder Gelegenheit deutlich: Kauft vor Ort, egal ob Dienstleistungen oder Waren. Auch wenn eine Online-Bank günstiger ist, von der bekommen wir keine so große Unterstützung, wie von unserer heimischen Sparkasse.

Es ist also schon eine Win-Win-Situation, nicht wahr?

Tiede: Das stimmt. Es ist auch ein Gewinn für die Sponsoren. Wir machen Dabringhausen ja auch attraktiv für Menschen, die hier leben und arbeiten wollen. Hier ist eben was los. In diesem Jahr haben wir das auch zum Motto unserer Bühne gemacht: „Rock’n’Interroll – Life and Work in Dawerkusen“. Interroll steht als attraktiver Arbeitgeber im Rampenlicht und findet so hoffentlich gute Fachkräfte und Auszubildende. Wir haben im Gegenzug mehr Planungssicherheit in unserer Excel-Tabelle. Das ist doch für beide Seiten genial.

Wird das Sponsoring-Thema in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen?

Tiede: Davon gehen wir aus, und wir werden weiter kreativ darüber nachdenken. Wir können uns auch vorstellen, dass Privatpersonen stärker zu Unterstützern ihres Dorffests werden können. Es gibt viele Menschen, die sich selber nicht mit Zeit einbringen können, aber bereit sind, eine gute Sache mit Geld wertzuschätzen und damit zu unterstützen. Es sind ja irgendwie immer die gleichen „Verrückten“, die ihre Freizeit ehrenamtlich einbringen. Ich will aber gar nicht über die Menschen schimpfen, die das nicht tun und bin mir sicher, dass viele von ihnen auch eine Möglichkeit nutzen würden, sich finanziell zu beteiligen.

War es schwer, die Band Harry Polter zu gewinnen – sie tritt erstmals in Dabringhausen auf?

Tiede: Wir sind total happy, dass das geklappt hat, und sie am heutigen Freitagabend zum ersten Mal auf der Bühne im Dorf stehen. Wir waren mit unserer Planung in diesem Jahr eher spät dran, weil wir wegen Corona nur auf Sicht planen wollten und nichts bereits im Vorjahr gebucht hatten. Gute Bands werden aber natürlich oft länger im Voraus verpflichtet. Im Grunde hatten wir einfach riesiges Glück, dass Harry Polter noch genau diesen einen Termin für unser Dorffest frei hatten.

„Es besteht kein Zweifel, dass es wieder eine wahnsinnige Show wird.“

War das Organisationsteam wieder komplett mit an Bord – wie lange dauerten die Vorbereitungen?

Tiede: Das Team ist vollständig und hat nach Ostern die ganz konkreten Arbeiten in Angriff genommen. Seitdem gibt das Komitee mit viel Einsatz – den man wirklich schwer beziffern kann – alles für ein cooles Dorffest. Dabei verteilt sich die Arbeit ja auch noch auf die vielen Vereine, die parallel ihre Buden vorbereiten. Ohne diese Arbeitsteilung wäre das nicht machbar.

Wer ist eigentlich ursprünglich auf das beliebte Schubkarren-Rennen gekommen?

Tiede: Das ist eine Idee vom leider zu früh verstorbenen Mitbegründer des Dorffestes, Theo Mitzenheim. Ihm zu Ehren wird deshalb auch jährlich der Theo Mitzenheim-Pokal vergeben.

Wie viele Teams haben sich in diesem Jahr angemeldet – und gibt es schon was über die Verkleidungen zu erzählen?

Tiede: Es sind mindestens fünf Teams am Start, die sich dem sportlichen Motto, „Es lebe der Sport im Dorf“, stellen. Ich weiß vorher nicht, welche Verkleidungen und Dekorationen zum Einsatz kommen. Das ist für alle eine Überraschung. Es besteht aber kein Zweifel, dass es wieder eine wahnsinnige Show wird.

+ Für das Schubkarrenrennen denken sich die Gruppen stets zum Motto passende Kostüme und Dekorationen aus – wie hier im Jahr 2019. © Stephan Singer

Wie viel Dabringhausen steckt im Dorffest?

Tiede: Mehr Dabringhausen geht kaum. Wir haben mit den Vereinen und Gruppen ja fast alle mit an Bord, die sich auch das restliche Jahr über in Dabringhausen engagieren. Es ist eine Art Dorf-Messe – die Besucherinnen und Besucher sehen, was der Ort kulturell zu bieten hat: Sport, Karneval, Musik, Gemeinde und so weiter.

Der Blick nach vorne – nächstes Jahr findet das 30. Dorffest statt. Wird es dann ein besonderes Jubiläumsfest geben?

Tiede: Auf jeden Fall. Wir haben das bisher immer zum Anlass genommen, die Besonderheiten unseres Dorffests herauszustellen. Rechts und links von uns werden immer wieder neue Events erfunden, die vielleicht sogar interessanter erscheinen. Aber wir sehen die besondere Kunst darin, dass wir buchstäblich Strecke machen und eine Tradition verlässlich fortführen, die in Dabringhausen letztlich sogar viele hundert Jahre zurückgeht.

Hintergrund

Termin: Das 29. Dabringhauser Dorffest findet von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, statt. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Love Your Dorf“

Corona: In diesem Jahr wird es erstmals seit drei Jahren keine Einschränkungen wegen Corona für die Besucher geben. 2020 fiel das Dorffest wegen der Pandemie aus, 2021 gab es eine „Fernsehgarten“-Variante mit Online-Übertragung – und 2022 fand ein „Dorffest light“ ohne Live-Bühne statt.