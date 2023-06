In Dabringhausen wurde wieder richtig gefeiert

Beim Dorffest kamen alle Generationen auf ihre Kosten.

Von Sabine Naber

Wermelskirchen. „Dabringhausen – da sind wir wieder“, begrüßte ein sichtlich zufriedener Tim Tiede, der Sprecher des Dorffestkomitees, die vielen Besucher, die sich nicht nur rund um die große Bühne knubbelten. Mit dem letzten Dorffest „light“ habe man einen Anfang gemacht, jetzt dürften endlich alle Masken fallen und man sei in voller Größe wieder da: „Das fühlt sich wie nach Hause kommen und fürs Herz gut an“, betonte Tiede. Und bevor sich später alle auf die Suche nach dem Fischwagen machen, gab er lieber zu, dass man als Team einen Fehler gemacht habe: „Es gibt nämlich bei unserem 29. Dorffest keinen Fischwagen – man ist in Urlaub. Da kann ich euch nur trösten, dass die Auswahl an anderen Leckereien groß ist.“

Er erinnerte daran, dass die Dawerkuser Vereine und Institutionen alle Angebote – Ausnahmen sind Autoscooter und Kinderkarussell – alleine stemmen. Und man es mit Hilfe der vielen Sponsoren – Tiede nannte als Beispiel die Firma Interroll und die Sparkasse – geschafft habe, Wohlfühl-Preise anbieten zu können: „Das Dorffest soll ein Vergnügen bleiben, was sich jeder leisten kann“, war sich das Dorffestkomitee einig.

Und dann guckte Tiede zu der Frau, der „wir viel zu verdanken haben“. Denn anders als in so manch anderer Stadt im Umland dürfe in Dabringhausen die Musik bis 24 Uhr für Stimmung sorgen. „Ich freue mich riesig übers Dorffest. Und danke dem Team, das wieder Großartiges auf die Beine gestellt hat“, sagte Bürgermeisterin Marion Lück, bevor sie daran erinnerte, dass ihr Vertreter vor Ort, Harry Tiede, am Vortag Geburtstag gehabt hatte. Schon stimmte das Dabringhauser Blasorchester ein Ständchen an und alle sangen kräftig mit. „Und jetzt das Hämmerchen bitte“, verlangte die Bürgermeisterin. Sie schlug das Fass an, eröffnete damit das Fest offiziell und verteilte anschließend das Freibier, das ja bekanntlich am besten schmeckt.

+ Die Band Harry Polter brachte Stimmung auf den Dorfplatz. Die Musiker spielen soliden Cover-Rock. © Doro Siewert

Bis es dann ab 21 Uhr Livemusik auf der Bühne gab, blieb ausreichend Zeit, an all den bunten Ständen entlang zu schlendern und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die Jecken Wiewer, 25 von ihnen waren an den drei Tagen in Aktion, luden in ihr Nostalgie-Café ein, boten ein Schnäpschen, Waffeln, gebrannte Mandeln und natürlich Kaffee an. „Und damit das Entchenangeln nicht ausfallen musste, haben wir das auch noch übernommen“, erzählt Brigitte Tiede. Bei den „Pänz aus Ampelkirchen“ durften die Kinder zeigen, wie geschickt sie sind. Galt es doch, Jonglierbälle in Milchkannen zu werfen. Als Preise gab es neben vielen Kleinigkeiten auch Stofftiere: „Die upcyclen wir. Und die Kids können sich manchmal nicht entscheiden, was sie nehmen sollen“, weiß Tracey Searle-Westerfeld.

Und dann rockte die professionelle Party-Band Harry Polter die Bühne. Sie verstand es, das Publikum restlos zu begeistern. Zu Songs wie „I'm a Believer“, „We will rock you“ oder auch „Westerland“ wurde getanzt, geklatscht, gesungen und mit dem Publikum eine Polonaise inszeniert. Eine großartige Show.

+ Die Bands luden zum Mitsingen ein. Den Fans machte die Musik offensichtlich Spaß. © Doro Siewert

Sechs Gruppen waren beim Schubkarrenrennen angemeldet

Am Samstag trafen sich nachmittags Omas und Opas und auch die, die es sein könnten, im Gemeindehaus und wurden zum gemütlichen Kaffeetrinken eingeladen. Abends startete die Dorfparty mit DJ Thomas. Mit dem Familiengottesdienst um 11.15 Uhr ging es am Sonntag im Dorf weiter. Anschließend hatte das Blasorchester auf dem Festplatz noch einmal einen Auftritt, bevor um 15 Uhr das Highlight kam.

Unter dem Motto „Es lebe der Sport in Dawerkusen“ startete das traditionelle Schubkarrenrennen, zu dem sich bereits im Vorfeld sechs Gruppen angemeldet hatten. „Das Besondere in diesem Jahr ist, dass eine TV-Produktionsfirma beim Rennen dabei ist und unser Spektakel begleitet“, erzählt Tim Tiede. Um 17.30 Uhr stand die Siegerehrung an, beim anschließenden Ausklang trafen sich alle Vereine, Helfer und Freunde des Dorffestes zur „letzten Runde“.

Bühnenprogramm wurde gesponsort

Um die Kostensteigerungen nicht weitergeben zu müssen, sei man kreativ geworden. „Da Interroll Auszubildende und Fachkräfte aus der Gegend gewinnen möchte, haben wir vorgeschlagen, unter dem Motto ,Rock ‚n‘ Interroll – Life and Work in Dabringhausen' das Bühnenprogramm zu sponsern. Wir zeigen drei Tage, wo man cool feiern und arbeiten kann - in Dabringhausen“, erklärte Tim Tiede am Ende das Konzept.