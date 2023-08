Das werden tolle Tage – genießen wir es!

Die Herbstkirmes geht wieder los und damit jagt ein Höhepunkt den Nächsten - Zum großen Stadtjubiläum gibt es jede Menge Programm.

Das wird ein ganz besonderes und langes Wochenende. Hand aufs Herz: Sind Sie auch einer oder eine von jenen Wermelskirchenern, die sich extra freigenommen haben, um die 427. Herbstkirmes zu genießen? Da befinden Sie sich wohl in bester Gesellschaft. Denn das haben viele getan. Und es gibt ja auch allen Grund.

Heute wird wohl der Höhepunkt des Spektakels stattfinden – der riesige Festumzug, der sich ab mittags durch die Innenstadt schlängeln wird. Daran, dass rund 3500 Teilnehmende dabei sind und mehr als zehnmal so viele Besucher am Rand erwartet werden, lässt sich gut erkennen, wie sich die Wermelskirchener mit ihrer Stadt identifizieren. Vereine, Initiativen, Firmen und Gruppen haben sich zusammengetan, um als Teil des Großen, Ganzen zu symbolisieren, dass man dazugehört.

Erstmals, das ist ebenfalls ein Höhepunkt, ist der Loches-Platz wieder in die Herbstkirmes integriert. Dort, wo während der vergangenen Jahre Leere herrschte, erst wegen der Corona-Pandemie, dann aufgrund der Baustelle, ist jetzt wieder Leben eingekehrt. Und die Besucher können sich schon mal ein Bild davon machen, wie der neue Komplex, der schon bald eröffnen soll, von Nahem ausschaut. Und: Auch das Höhenfeuerwerk soll es am Dienstag wieder geben. Auch dieser eigentlich traditionelle Programmpunkt der Wermelskirchener Herbstkirmes fand in den vergangenen Jahren nicht statt. Zuletzt nicht, weil es schlicht zu trocken für ein Feuerwerk im vergangenen Sommer war.

Diese Alternativen gibt es für nicht-Kirmesgänger

Auch der Sonntag – in der Stadt ist er wie immer verkaufsoffen – und der Montag mit der Matinee und vielen Bands, die an der Katt spielen werden, werden sicher unterhaltsam. Die Stadtkirche mit ihrem Zwölf-Stunden-Konzert, der Krammarkt, und vieles drumherum sind nicht zu vergessen.

Atmen wir also alle mal durch und nehmen etwas Anlauf, um uns auf ein langes, buntes Wochenende vorzubereiten. Ganz sicher ist für jede und jeden etwas dabei. Und gerade nach der langen Zeit des Nicht-Feiern-Könnens ist es doch wieder an der Zeit, unbeschwert zueinander zu finden, sich zu treffen, gemeinsam zu lachen und Spaß zu haben. Dafür hat sich ganz Wermelskirchen dieses Jahr ins Zeug gelegt.

Die Stadt hat sich herausgeputzt – für ihre Kirmes, aber diesmal eben auch für das Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte“, dessen Höhepunkt diese Kirmes nun sein wird. Herzlichen Glückwunsch, Wermelskirchen. Lass es ordentlich krachen.

TOP: Viele Vereine haben tolle Aktionen für den Festumzug heute vorbereitet.

FLOP: Nasser August bereitet den Landwirten Sorge.