Das macht die Bundeswehr am Gymnasium

Jugendoffiziere wie Markus Erxleben sind landesweit an Schulen unterwegs. Am Wermelskirchener Gymnasium informieren die Soldaten regelmäßig.

Schüler haben viele Fragen an Jugendoffiziere. Deren Besuche sind stärker nachgefragt denn je.

Von Melanie Aprin

Wermelskirchen. Hauptmann Markus Erxleben und andere Jugendoffiziere vom Landeskommando NRW der Bundeswehr sind am Gymnasium Wermelskirchen schon seit vielen Jahren willkommen. „Doch der Krieg in der Ukraine hat das Interesse der Jugendlichen an sicherheitspolitischen Themen noch einmal deutlich gesteigert“, konstatiert Arne Fröhlingsdorf (34), der am Gymnasium die Fächer Sozialwissenschaften und Geschichte unterrichtet, im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich Fröhlingsdorf gemeinsam mit Fachlehrer Andreas Osterkamp regelmäßig darum kümmert, Jugendoffiziere als politische Referenten in die Schule einzuladen.

Auch dieses Jahr fand eine solche Lehrveranstaltung schon statt. Sie sei aber nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs wichtig gewesen, sagt Fröhlingsdorf: „Friedenssicherung als Aufgabe der internationalen Politik steht an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen auch in Friedenszeiten einige Wochen auf dem Lehrplan.“ Am Gymnasium Wermelskirchen läuft diese Unterrichtsreihe bereits in der 9. Klasse. Weshalb sich die Vorträge der Offiziere auch 14- bis 15-Jährige anhören und die Referate immer wieder dafür nutzen, ebenso Fragen zu den Aufgaben der Bundeswehr zu stellen.

Darum ist es relevant, dass die Bundeswehr die Schule besucht

Fröhlingsdorf findet es gut, dass es Soldaten wie Markus Erxleben sind, die diese Fragen beantworten. „Das hat Authentizität“, sagt der Fachlehrer, der selbst nicht bei der Bundeswehr war, sondern Zivildienst ableistete. Daher könne er auch nicht aus eigener Erfahrung über das Wesen der Bundeswehr sprechen. Die Funktion der Streitkräfte zu verdeutlichen sei aber relevant: „Der Krieg in der Ukraine hat auch den Menschen in Deutschland gezeigt, welchen Gefahren Demokratien plötzlich ausgesetzt sein können.“

Der Terminus der wehrhaften Demokratie habe dadurch eine viel höhere Bedeutung erlangt. „Das zeigt sich auch in den Nachrichten, in denen die Bundeswehr jetzt viel präsenter ist“, sagt Arne Fröhlingsdorf. Das entgehe selbstverständlich den Schülern nicht, mit der Folge, dass sie im Unterricht mehr über die politischen Strukturen hinter der Friedenssicherung wissen wollten.

Auch medial wird die Bundeswehr immer mehr wahrgenommen – das führt zu mehr Diskurs

Diesen Eindruck des Pädagogen unterstreichen auch Angaben vom Landeskommando NRW der Bundeswehr. Hauptmann Erxleben zufolge berichten die meisten Jugendoffiziere, dass vor allem im ersten Halbjahr 2022 „eine deutliche Steigerung des Interesses am Format der Schulvorträge festzustellen war“. Viele Schulen hätten angefragt, ob der Jugendoffizier eine Einschätzung – meist im Fach Sozialwissenschaften oder Politik – zur aktuellen Situation im Krieg gegen die Ukraine geben kann.

Dabei würde auch „die Einordnung der Reaktionen der internationalen Organisationen wie UN, NATO und EU eine großzügige Rolle spielen“. Die gesteigerte mediale Wahrnehmung der Bundeswehr in der Öffentlichkeit führe auch 2023 dazu, dass sich die Nachfrage auf einem konstant hohen Niveau bewege. Wobei sich die Jugendoffiziere bei ihren Besuchen an den Schulen der Debatte nicht verschließen: „Wir befürworten einen Diskurs ausdrücklich.“

Friedensbewegung & Co.: Offiziere offen für Diskussionen

Organisationen oder Schulen, die Jugendoffiziere einladen, hätten laut Angaben der Jugendoffiziere selbstverständlich die Möglichkeit, weitere Personen wie Vertreter der Friedensbewegung zu diesen Veranstaltungen einzuladen. Am besten sei dies im Zuge von Podiumsveranstaltungen gegeben, die laut Markus Erxleben ein eigenes Format im Angebotsportfolio der Jugendoffiziere darstellen.

Ein solches Format ist in den Augen von Lehrer Arne Fröhlingsdorf spannend. Der Ruf danach sei bisher aber noch nicht laut geworden. Kritik an den Vortragsreihen der Jugendoffiziere habe es bis dato am Gymnasium in Wermelskirchen nicht gegeben: „Das liegt sicher daran, dass es hier nicht um ein Personal-Recruiting der Bundeswehr geht, sondern ausschließlich um politische Bildung.“ Diese sei zum Verständnis der geopolitischen Veränderungen wichtig. Das gelte vor allem dann, „wenn Themen wie militärische Gewalt als legitimes Mittel zur Friedenssicherung und damit auch die Bundeswehr mit der Zeit wieder aus den Nachrichten verschwinden“.

Auch zum Berufskolleg kommen die Jungoffiziere, um andere Berufsfelder zu präsentieren

Das Bergische Berufskolleg lädt weder am Standort Wermelskirchen noch am Standort Wipperfürth Jugendoffiziere ein. Grund ist laut Schulleiter Thilo Mücher der Schwerpunkt des Kollegs: Dieser liege auf technischen, wirtschaftlichen und sozialen Berufen. Die Schüler des Kollegs kämen jedoch auf dem alljährlichen „Bergischen Ausbildungstag“ mit den Karriere-Möglichkeiten der Bundeswehr in Berührung.

Dort gehe es dann allerdings „nicht um politische Bildung, sondern um die Präsentation von verschiedenen Berufsfeldern, zu denen neben den Streitkräften auch die Bundespolizei und andere Behörden des Bundes sowie privatwirtschaftliche Betriebe zählen“.

Auch an der Sekundarschule Wermelskirchen, an der Gesellschaftslehre gelehrt wird, sind laut Schulleiter Christian Schuldt bis dato keine Jugendoffiziere im Unterricht gewesen.

Das machen Soldaten an Schulen

Jugendoffiziere: Laut Landeskommando NRW gibt es in Nordrhein-Westfalen 15 Dienstposten von Jugendoffizieren an zehn Standorten. 2022 wurden in Nordrhein-Westfalen 748 Veranstaltungen an Schulen durchgeführt. Dabei sind 14.868 Personen erreicht worden. Den weiteren Angaben nach hat unter anderem der Krieg in der Ukraine dazu geführt, „dass vor allem im ersten Halbjahr 2022 von den meisten Jugendoffizieren ein deutlicher Anstieg an Anfragen für Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zu verzeichnen ist“.

Verpflichtung: Bei den Besuchen seien die Jugendoffiziere dem Beutelsbacher Konvent verpflichtet. Dieses Ergebnis einer Tagung in Baden-Württemberg aus dem Jahre 1978 legt Prinzipien für den Politikunterricht fest, wozu die Ermöglichung einer freien Meinungsbildung zählt.